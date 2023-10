Ruiselede keurt fusie met Wingene definitief goed, oppositie verlaat gemeenteraad uit protest

De voltallige Respect-oppositie verliet donderdagavond halfweg de Ruiseleedse gemeenteraad, net voordat de definitieve fusie met Wingene ter stemming gebracht zou worden. Dus werd het punt dan maar door meerderheidspartij RKD goedgekeurd in een halflege zaal. Maandagavond is het de beurt aan de raad van Wingene om hetzelfde punt goed te keuren, waardoor Ruiselede en Wingene op 1 januari 2025 één gemeente zullen worden.

Veel belangstelling van het publiek was er donderdag niet. Een tiental Ruiseledenaars volgde de raad mee. Burgemeester Greet De Roo (RKD) schetste de totstandkoming van de fusie en motiveerde nogmaals de keuze voor Wingene. “Met een meer verstedelijkte gemeente als Tielt zou onze landelijke identiteit mogelijk onder druk komen te staan. Aalter ligt praktisch moeilijker omdat we de provinciegrens overschrijden en met Beernem is de geografische grens zeer beperkt.”

“Bedankt om dit fusieverhaal door te duwen zonder inspraak van onze inwoners” – Gilles Verstraete (Respect)

Maar nog voor het punt ter stemming kwam, stond Gilles Verstraete (Respect) recht en vroeg hij het woord. “Bedankt om na 900 jaar definitief het licht uit te doen van onze gemeente. Bedankt om dit fusieverhaal door te duwen zonder inspraak van onze inwoners.”

Hij ‘bedankte’ expliciet elk van de negen raadsleden van de meerderheid. Daarop stond de voltallige oppositie op en verlieten de leden van Respect de zaal. De fusie werd daarna goedgekeurd door de negen meerderheidsraadsleden. Aangezien de meerderheid van de raadsleden aanwezig was, is die stemming rechtsgeldig. “De beslissing van de gemeenteraad is een belangrijke stap voorwaarts voor onze gemeente”, aldus De Roo. “We hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze fusie in het beste belang is van al onze inwoners. We zullen dat uiteraard blijven doen. We kijken met hoop en enthousiasme uit naar de toekomst.”

Aanvechten

“We hebben anderhalf jaar proberen duidelijk te maken dat een fusie nu niet opportuun is”, aldus Hannes Gyselbrecht na afloop van de raad. “De resultaten van het referendum waren duidelijk. Maar vandaag hebben vijf mensen het lot bezegeld van onze gemeente en dat betreuren we zeer. Er zijn tal van argumenten om deze fusie op z’n minst nog even uit te stellen. Net zoals eerder bij de principiële beslissing leggen we ons hier niet bij neer en gaan we dit aanvechten bij de Raad van State.”

Knopen doorhakken

Ondertussen wordt achter de schermen wel stevig doorgewerkt. Na het vertrek van Respect schetste waarnemend algemeen directeur Annelies Van Tomme de stand van zaken. Zo zijn er nu al verschillende intergemeentelijke werkgroepen volop bezig de materialen, de financiën en de dienstverlening van beide gemeenten in kaart te brengen. Die oefening zit er bijna op, waardoor er nu heel concrete knopen doorgehakt moeten worden. Zo zal de bibliotheek vanaf 2025 onder Wingene vallen in de plaats van onder Aalter, al zal dat voor de gebruikers weinig verschil maken. Verder werd ook al beslist dat er in het gemeentehuis van Ruiselede zowel een Vrijetijdspunt als een fysiek Welzijnspunt zal komen. De openingsuren zouden nagenoeg hetzelfde blijven.