Nieuw stadsbestuur van Veurne kan eindelijk starten: overweldigende opkomst voor installatiegemeenteraad in De Seylsteen

Alle leden van het kersverse Veurnse beleidsteam legden dinsdag hun eed af, met de intentie om de volgende zes jaar een nieuwe wind te laten waaien door Veurne. Toch startte het politieke verhaal na 13 oktober 2024 niet onder het gunstigste gesternte. Pas op 26 december maakte de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een einde aan de politieke impasse na een klacht over onregelmatigheden, ingediend door enkele kandidaten van kartellijst team8630.

De belangstelling voor de installatiegemeenteraad was overweldigend: het publiek stond tot in de gang buiten. Misschien zat de maand vertraging daar voor iets tussen?

Ter herinnering: hoewel team8630 als verkiezingswinnaar uit de bus kwam met 37,5% van de stemmen in oktober, slaagde lijsttrekker Dirk Kesteloot (die 1.048 voorkeurstemmen behaalde) er niet in om een bestuursmeerderheid te vormen met VoeVeurne noch met Veurne Plus. Peter Roose, stemmenkampioen (1.538 voorkeurstemmen) van Veurne Plus – overtuigde als tweede grootste partij 31,9% van de kiezers – slaagde er wel in om een deal te sluiten met de nieuwe partij VoeVeurne. De nieuwe coalitie start met een volledig nieuw schepenteam, met Peter Roose opnieuw als burgemeester. Team8630 deed er alles aan om nog stokken in de wielen te steken en enkele kandidaten dienden tot twee keer toe een klacht in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Dat zorgde voor enkele weken vertraging, maar na de laatste hoorzitting in Brussel verwerpte het administratieve rechtscollege de klacht over het onrechtmatig ronselen van volmachten wegens onvoldoende bewijs, want ze was vooral op ‘van horen zeggen’ gebaseerd.

Afstand van mandaat

Omdat Veurne sinds de start van de vorige legislatuur meer dan 12.000 inwoners telt, zijn er ook meer zetels te verdelen: 23 raadsleden krijgen een zitje in de gemeenteraad. Dat zijn er twee meer dan zes jaar geleden. Eén zetel gaat voor het eerst naar Vlaams Belang en is voor Noël Van Kerckhove. Acht zetels gaan naar Veurne Plus, vijf zetels zijn voor VoeVeurne en team8630 krijgt negen zetels.

Dirk Kesteloot ruimt plaats voor schoondochter Julie Dedrie. © Myriam Van den Putte

Uittredend schepenen Pascal Sticker en Anne Dequidt doen afstand van hun mandaat en staan hun zitje af aan familieleden, respectievelijk Elise Sticker en Koen De Vriendt. Dat geldt ook voor raadslid Dirk Kesteloot: de lijsttrekker van team8630 zal finaal niet zetelen en ruimt zo plaats voor schoondochter Julie Dedrie.

De nieuwe gemeenteraad: zittend zien we van links naar rechts Jan Roggeman, Anneke Soenen, Michèle Note, Elise Sticker, Jonas Bel, Peter Roose, Frédéric Devos, Ben Peperstraete, Tijs Corneillie en Joke Jonckheere (algemeen directeur), rechtstaand herken je van links naar rechts Noel Van Kerckhove, Anne-Stephanie Lescroart, Yvan Devinck, Annick Benteyn, Julie Dedrie, Bart Goudeseune, Staf Sys, Wouter Vanlouwe, Anja Pilet, Koen De Vriendt, Peter Vandewalle, David Dehouck, Stefaan Devriendt en Jan Verfaillie. © Myriam Van den Putte

Voor Veurne Plus legden Jonas Bel, Annick Benteyn, Yvan Devinck, Michèle Note, Peter Roose, Jan Roggeman, Anneke Soenen en Elise Sticker de eed af. Voor VoeVeurne deden ook Tijs Corneillie, David Dehouck, Frédéric Devos, Stefaan Devriendt en Ben Peperstraete dat.

Voortaan zijn er 23 in plaats van 21 gemeenteraadsleden in Veurne

Voor team8630 zworen de volgende raadsleden de verplichtingen van hun mandaat trouw na te komen: Julie Dedrie, Koen De Vriendt, Bart Goudeseune, Anne-Stephanie Lescroart, Anja Pilet, Staf Sys, Peter Vandewalle, Wouter Vanlouwe en Jan Verfaillie.

Voormalig schepen Jonas Bel is voorzitter van de gemeenteraad en van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Dochter volgt vader op

Voormalig schepen Pascal Sticker (53) maakt plaats voor zijn dochter Elise (25). “Eigenlijk ben ik er toevallig ingerold”, vertelt Pascal.

“Als jonge 20’ers die in Gent studeerden, startten Peter Roose en ik vzw Jong Geweld op in Veurne, omdat we vonden dat er hier toen niet veel te beleven viel. We organiseerden met succes een eerste optreden in het pas geopende dienstencentrum De Zonnebloem. Ik werd vertegenwoordiger in de jeugdraad. Zo leerde ik de werking van gemeentebesturen kennen. Intussen heb ik vier keer meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. Altijd raakte ik verkozen op een tweede of derde plaats. Ik zat 12 jaar op de oppositiebanken en 12 jaar in de meerderheid. Als schepen van Mobiliteit heb ik ook graag mee mijn schouders gezet onder het nieuwe mobiliteitsplan. Ik vind het positief dat er nog altijd jonge idealisten zijn zoals Elise die in de politiek geloven. Maar ik wil niet de schoonmoeder spelen, ze zal haar eigen weg vinden! Deeltijds zal ik me nog ten dienste stellen van de fracties en de diensten, en een functie uitoefenen in het directiecomité van het AGB.”

Vader en dochter Pascal en Elise Sticker. © Myriam Van den Putte

Het verhaal van Elise loopt parallel met dat van haar vader. “Al op jonge leeftijd was mijn maatschappelijke belangstelling getriggerd. Zo lag ik er van wakker dat op school niet iedereen op reis kon in de vakantie. Al in het eerste middelbaar vond ik het spannend toen papa deelnam aan de verkiezingen. Na het atheneum moest ik de knoop doorhakken: een muzikale opleiding aan het conservatorium of politieke wetenschappen? In 2018 nam ik voor het eerst deel aan verkiezingen, omdat ik me echt wil engageren voor grotere maatschappelijke zaken en sociale projecten op lokaal vlak. Sinds ik ben afgestudeerd werk ik deeltijds voor gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. Dat kan ik nu combineren met mijn nieuwe schepenambt. Het wachten op de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen was wel lastig. Samen met het nieuwe team beginnen we eraan, met een goede drive.” (MVO)