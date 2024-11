Nieuwe verkiezingen op komst in Veurne? Kandidaten van Team8630 dienen klacht in bij Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Acht kandidaten van Team 8630 hebben een klacht ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Ze beweren dat er bij de gemeenteraadsverkiezingen in Veurne volmachten zijn geronseld. Het parket van West-Vlaanderen opende eerder al een onderzoek.

Met negen van de 23 zetels werd Team 8630 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Veurne de grootste partij in Veurne. Om een meerderheid te vormen, vonden in de eerste twee daaropvolgende weken gesprekken plaats met VoeVeurne (5 zetels) van Frederic Devos. Toch kwam het niet tot een finaal en ondertekend akkoord.

Volmachten geronseld?

Uiteindelijk slaagde Peter Roose van Veurne Plus er wel in om met VoeVeurne een coalitie te vormen. Daar laat Team8630 het er niet bij. Acht kandidaten van de partij hebben een klacht ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Ze beweren dat er volmachten zijn geronseld. Wouter Vanlouwe van Team8630 liet eerder al weten dat er een mogelijke klacht zat aan te komen.

Vlak voor de verkiezingen was er al commotie rond het ronselen van volmachten in de stad. Er ging een brief de ronde waarbij burgemeester Peter Roose mogelijk volmachten ronselde. Iets wat Roose zelf ontkent. Het parket van West-Vlaanderen startte toen ook een onderzoek. “Gedurende het initiatiefrecht na de verkiezingen heeft Team 8630 als grootste partij op een serene manier geprobeerd om met een van de andere partijen een bestuursakkoord te sluiten”, aldus de partij in een mededeling.

“Deze mogelijke poging tot ronselen van volmachten is potentieel strafbaar volgens het lokaal en provinciaal kiesdecreet”

“De namens Veurne Plus door Peter Roose rondgestuurde brief met de vraag tot volmacht is inmiddels openbaar. Deze mogelijke poging tot ronselen van volmachten is potentieel strafbaar volgens het lokaal en provinciaal kiesdecreet. Op de bewuste brief staat bovendien een telefoonnummer van het kabinet van de burgemeester vermeld. Het is aan de Raad om te oordelen of dit toelaatbaar is.”

“Met deze klacht vragen wij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen ook om de impact van de met volmacht uitgebrachte stemmen te onderzoeken. Indien de gewraakte volmachten niet zouden zijn meegerekend in het Imperiali-systeem voor de toekenning van de zetels, is het niet ondenkbaar dat Team 8630 tien zetels zou hebben behaald. Een dergelijke zetelverdeling (tien voor Team 8630, zeven voor Veurne Plus, vijf voor VoeVeurne en één voor Vlaams Belang, red.) zou hebben geleid tot een andere onderhandelingsbasis om tot een bestuursakkoord te komen”, aldus de partij.