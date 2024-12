Raad voor verkiezingsbetwistingen verwerpt klachten van Veurnse kartel Team 8630: “Blij dat impasse achter de rug is”

Op 13 oktober legden de inwoners de kaarten voor een nieuwe stadsbestuur in Veurne, maar bij de resultaten legden niet alle partijen zich neer. Na het bestuursakkoord beslisten kandidaten van team8630 om een klacht in te dienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, maar nu blijkt dat er geen bewijzen zijn voor onregelmatigheden. Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) is tevreden dat de politieke impasse achter de rug is.

Kartellijst team8630 (CD&V & N-VA) behaalde na de verkiezingen negen zetels in de gemeenteraad (-3), Veurne Plus rijfde acht zetels (+1) binnen, terwijl VoeVeurne en Vlaams Belang voor het eerst respectievelijk vijf en één zetel scoorden. Burgemeester Peter Roose kroonde zich met 1.538 voorkeurstemmen tot stemmenkampioen, gevolgd op ruime afstand door Dirk Kesteloot, lijsttrekker van team8630, met 1048 voorkeurstemmen.

Na een lange onderhandelingsperiode zonder witte rook – het initiatiefrecht kwam eerst toe aan Dirk Kesteloot die 14 dagen mocht onderhandelen om een bestuursmeerderheid te vormen, maar daar niet in slaagde – werd een maand na de verkiezingen bekendgemaakt dat Veurne Plus en VoeVeurne een akkoord bereikten en de komende zes jaar samen Veurne zouden besturen.

Klachten ingediend

Acht kandidaten van team8630 beslisten na die bekendmaking om een klacht in te dienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, maar die klacht werd vrijwel onmiddellijk onontvankelijk verklaard. Hierop besloten vier kandidaten (Wouter Vanlouwe, Peter Vandewalle, Koen De Vriendt en Marc Dawyndt) een nieuwe poging te ondernemen. Zij dienden opnieuw een klacht in. Afgelopen vrijdag 20 december vond de hoorzitting voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen plaats in Brussel.

Tijdens die zitting werd al snel duidelijk dat de klacht op weinig gebaseerd was. Dit blijkt ook uit het arrest van 26 december 2024 waarin het administratief rechtscollege bevestigt dat er absoluut geen bewijzen zijn voor onregelmatigheden. De klacht van Marc Dawyndt werd zelfs onontvankelijk verklaard, omdat hij zijn belang niet aantoont als 8ste opvolger.

Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) is tevreden dat de politieke impasse achter de rug is en dat de bestuursploeg één maand later dan gepland uiteindelijk toch kan starten.

Peter Roose: “Ik ben ontzettend tevreden dat we binnenkort van start kunnen gaan met de nieuwe, gemotiveerde ploeg. Wij hopen alvast dat de rust en sereniteit nu eindelijk kan terugkeren. We reiken alvast de hand uit om met z’n allen samen te werken voor iedere Veurnaar. De exacte datum van de installatievergadering begin januari zullen we zo snel mogelijk meedelen.”