Nico Vandewalle (N-VA) is nieuw in de gemeenteraad van Waregem: “Het huidige mobiliteitsplan aanpakken”

De 55-jarige Nico Vandewalle behaalde bij zijn eerste deelname 556 voorkeurstemmen en wist een zetel te bemachtigen als N-VA-raadslid. Nico is een rasechte Waregemnaar en is gekend van zijn kapperszaak Hair Look Nico in de Meersstraat.

“Ik was heel aangenaam verrast met het resultaat. Die score had ik echt niet verwacht. Ik ben erg gedreven om in de gemeenteraad mijn steentje bij te dragen”, vertelt Nico.

“Met N-VA willen we onder andere de problemen van de kleine zelfstandigen en het huidige mobiliteitsplan aanpakken. Daarnaast wil ik mij ook inzetten voor mensen met een beperking.”