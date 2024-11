Nico Balcaen (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Waregem: “We hebben met vier zetels ons doel bereikt”

Ook de 51-jarige Nico ‘Metser’ Balcaen maakt zijn debuut in de Waregemse gemeenteraad. Op de lokale lijst van Vlaams Belang behaalde Balcaen 442 voorkeurstemmen. De zelfstandig aannemer uit Waregem kijkt uit naar zijn mandaat. “Ik ben zeer tevreden met dit resultaat. We hadden gehoopt op vier zetels en dat doel hebben we bereikt. Nu willen we in de gemeenteraad goede oppositie voeren waar het nodig is. Ik wil de burgers laten meetellen en het bestuur vragen om bepaalde zaken aan te pakken waar nodig.”