Nancy Parmentier (N-VA Kuurne) is nieuw in de gemeenteraad van Kuurne: “Samenwerken voor een sterke gemeente”

Nancy Parmentier is een dynamische vrouw van 55 jaar, gehuwd met Rudi Maes en trotse mama van Sven Maes. Al 34 jaar lang runt ze met passie haar zaak, Nieuwkuis Select in Kuurne. In haar vrije tijd geniet ze van wandelen, fietsen, lezen en lekker eten. Ze heeft 18 jaar lang haar stempel gedrukt op het Braderiecomité van Kuurne, waar ze actief betrokken was bij de organisatie van evenementen. Daarnaast heeft ze 9 jaar ervaring in de handelscommissie, waar ze heeft bijgedragen aan het versterken van de lokale economie. Haar betrokkenheid stopt daar niet, want als organiserend lid van Kerkstraat Noord is ze een bekend gezicht in de buurt. “Ik wil samenwerken voor een sterke gemeente.”