N-VA+Trots trekt met vijf nieuwe raadsleden naar de gemeenteraad van Lendelede: “Kans geven aan jongere kandidaten”

Vorige week stelden we de nieuwe gemeenteraadsleden voor. Bij N-VA+Trots zijn vijf van de zes verkozenen ‘nieuwelingen’ die voor de allereerste keer zetelen in een gemeenteraad.

“De uitslag van de verkiezingen was niet wat we ervan verwacht hadden en daarom besloot N-VA+Trots om vijf nieuwe raadsleden samen met ‘ancien’ Francis Bonte naar de gemeenteraad te sturen”, zegt huidig fractieleider Gudrun Debrabandere. “Waarmee we als partij ook duidelijk willen maken dat de huidige raadsleden van N-VA+Trots zeker geen postjesjagers zijn”, zegt ze verder. “Het is volgens ons ook niet aangewezen om na die uitslag van de verkiezingen met hetzelfde team nog zes jaar te blijven zetelen. We geven nu de kans aan enkele jongere kandidaten om samen met nog enkele ervaren mensen een constructieve oppositie te voeren.”

In de gemeenteraad zullen vanaf 1 december volgende zes zetelen: Kevin Verhoyen, Francis Bonte, Martin D’Haene, Mieke Frere, Delphine Martin en Kenny Beels. Voor het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst zijn dat Nils Vansinghel en Emelie Bekaert.