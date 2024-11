Melissa Vandenbogaerde (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Waregem: “Tradities in de kijker zetten met evenementen”

Melissa Vandenbogaerde (38) woont in hartje Waregem en werkt als teamleader bij Mercury Flooring. Ze behaalde 454 voorkeurstemmen. “Het vertrouwen dat ik van de kiezer krijg bij mijn debuut motiveert me om nog meer voor onze waarden en onze stad te strijden. Als raadslid wil ik me richten op een stad waar cultuur en identiteit centraal staan. Ik zal me inzetten om onze Vlaamse identiteit te versterken door meer aandacht te geven aan Vlaams erfgoed en evenementen die onze tradities in de kijker zetten. Verder wil ik mee werken aan een open communicatie tussen de gemeenteraad en de inwoners.”