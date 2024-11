Meer details van gemeenteraadsverkiezingen bekend: Vlaams Belang blijkt grootste partij in Zeebrugge

In Zeebrugge is Vlaams Belang de grootste partij. Dat blijkt uit de ‘fijnmazige’ verkiezingsresultaten, die een maand na de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt werden.

Een maand na de gemeenteraadsverkiezingen maakt het Agentschap Binnenland Bestuur de zogenaamde ‘fijnmazige resultaten’ bekend. Daarbij kan je dieper in de verkiezingsuitslagen duiken. Voor Brugge kan je zo zien hoe elke deelgemeente heeft gestemd.

Grotendeels zie je op deelgemeenteniveau dezelfde trend als voor heel Brugge: een eclatante overwinning voor Brugse CD&V en burgemeester Dirk De fauw. Haast overal halen de christendemocraten vlot 30 procent en is Dirk De fauw de populairste politicus. Zelfs in Koolkerke, wat toch aanzien wordt als het gebied van Jasper Pillen.

Goderis koning van Lissewege

In Sint-Andries (de thuisgemeente van Dirk De fauw) en in Sint-Michiels (de woonplaats van Franky Demon) haalt Brugse CD&V zelfs makkelijk 40 procent. In Dudzele en Zwankendamme wordt bijna de helft gehaald, met dank aan Olivier Strubbe, die de populairste kandidaat in zijn deelgemeente was. Hij is een van de twee politici die op lokaal niveau stemmenkampioen Dirk De fauw kon kloppen. De andere is Mathijs Goderis in Lissewege. In zijn deelgemeente kroont hij zich veruit tot de populairste politicus en is Vooruit zelfs groter dan Brugse CD&V. Nergens anders lukte de partij van kandidaat-burgemeester Pablo Annys hier in.

Meewarig

In nog maar een andere deelgemeente moest Brugse CD&V een andere partij laten voorgaan. In Zeebrugge bleek Vlaams Belang de populairste partij. Het team van Stefaan Sintobin haalt er meer dan 25 procent en laat de andere partijen achter zich. “Niet alleen hadden we drie sterke lokale kandidaten op onze lijst, maar met Vlaams Belang hebben we ook de hele legislatuur gestreden voor de Zeebruggenaars”, vertelt Stefaan Sintobin. “We vinden nog altijd dat Zeebrugge een beetje meewarig wordt behandeld omdat het te ver van het stadhuis ligt. We zullen blijven hameren dat er meer moet gebeuren, zoals een échte visie voor de ontwikkeling van het strand.”

Inspanningen

Burgemeester Dirk De fauw is verrast van de hoge score voor Vlaams Belang in Zeebrugge. “Voor mij is het een raadsel hoe dit komt”, reageert hij. “Bij mijn huisbezoeken merkte ik dat ongenoegen niet op. De situatie is de voorbije zes jaar ook helemaal veranderd. Zes jaar geleden waren er nog burgerwachten en een problematiek met transmigranten, maar beiden zijn volledig van de baan. Bovendien hebben we ook bijzondere inspanningen geleverd voor Zeebrugge. Nergens geven we zoveel geld aan buurtwerk als daar. Denk maar aan de regiocoördinator, de subsidies voor evenementen, de heropfrissing van site Knapen, de steun aan de petanqueclub om de tennisvelden om te vormen tot petanqueterreinen… Maar die inspanningen blijken dus nog onvoldoende. Dat is iets om mee te nemen.”