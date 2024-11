Luc Millecamps (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Zulte: “Als sportman is winnen het enige dat telt”

Luc Millecamps (73) is een oudgediende in de gemeenteraad. De ex-Rode Duivel was nog schepen en voorzitter van de OCMW-raad. Zes jaar geleden werd hij ook verkozen, maar al snel koos Luc voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Nu haalde hij 489 stemmen en zal hij wel zijn mandaat opnemen. “Ik dacht dat het BCSD meer mijn ding zou zijn dan oppositie voeren. Ik ben een sportman en voor mij is winnen het enige dat telt. Als je niet meedoet aan het beleid, strijd je voor troostprijzen. Maar het OCMW is veel veranderd en ik vond dat ik beter weer kon zetelen. Ik zal me inzetten voor de senioren en het sportleven. Ik ben nog niet zeker of ik zes jaar zal zetelen, ik wil immers ook graag de jongeren lanceren.”