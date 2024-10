Luc Lierman (Ja!) is nieuw in de gemeenteraad van Knokke-Heist: “Uitwerken van een ambitieus fietspadenplan”

Luc Lierman, voormalig schepen bij Gemeentebelangen, is twaalf jaar uit de politiek weggeweest maar keert op de lijst Ja! terug via de grote poort. De Knokke-Heistenaars zijn hem blijkbaar nog niet vergeten want met 683 voorkeurstemmen haalt hij de vierde beste score op de lijst. Die score levert hem meteen een schepenmandaat op, met de bevoegdheid Openbaar Domein. “Mijn inschatting was dat we negen zetels gingen halen en dat is ook zo uitgekomen. Ik had wel gedacht dat Gemeentebelangen nog de grootste zou zijn wegens de naambekendheid”, zegt Luc Lierman. “Ik zal me eerst wat inwerken in de dossiers maar weet nu al dat ik mijn handen vol zal hebben met het uitwerken van een ambitieus fietspadenplan.”