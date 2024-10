Liesbeth Degryse (Brugse CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Brugge: “Een steentje bijdragen vanuit mijn geloof”

Ieperlinge Liesbeth Degryse (32) woont sinds 2018 in Brugge. Ze studeerde theologie aan de KU Leuven en is actief in het sociaal-cultureel werk van het bisdom Brugge. Daarnaast is ze docente aan het instituut voor theologie en pastoraal. “Ik wil vanuit mijn geloof, mijn achtergrond en ervaring en mijn betrokkenheid bij Beweging.net, mijn steentje bijdragen aan het beleid rond de zorg voor mensen, ook in kwetsbare situaties. Daarnaast vragen cultuur en erfgoed, maar ook de levensbeschouwelijke gemeenschappen een blijvende inzet en zorg. Verder ijveren voor betaalbaar wonen, zowel voor gezinnen, eenoudergezinnen, koppels als de grote groep alleenstaanden is een topprioriteit.”