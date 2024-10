Koen Desmet (Team Burgemeester) is nieuw in de gemeenteraad van Tielt: “Belangen van de handelaars verdedigen”

Koen Desmet (53) is afkomstig van Meulebeke en staat al 31 jaar op de wekelijkse markten in Tielt en Meulebeke. In 2014 opende hij ‘t Kousenmandje in Tielt. Die winkel in de Kortrijkstraat wordt inmiddels gerund door z’n dochter. Het was de eerste keer dat Koen deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar deze Meulebeekse Tieltenaar kreeg wel een (zeer) indrukwekkende 1.218 voorkeurstemmen achter z’n naam. “Uiteraard ben ik erg trots op dit resultaat, al voelt het wel zuur dat we niet in de meerderheid zitten. Maar zelfs vanuit de oppositie wil ik absoluut een stem zijn van de ondernemers en handelaars in Tielt en Meulebeke. De voorbije zes jaar voelden we ons in Tielt veel te weinig gesteund door het stadsbestuur.”