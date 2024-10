Julien Slembrouck is nieuw in de gemeenteraad van Lo-Reninge: “Extra aandacht voor onze jeugd en toerisme”

Nog een jonge nieuwkomer in de gemeenteraad van Lo-Reninge is de 23-jarige Julien Slembrouck. Hij is afgestudeerd als grafisch ontwerper. Julien is al zes jaar actief als leider en drie jaar als bondsleider bij KSA Lo. Daarnaast is hij ook lid van de Jeugdraad Lo-Reninge.

“Samen kunnen we onze mooie gemeente nog beter maken”, gelooft Julien. “Ik wil me inzetten voor een levendige toekomst, met extra aandacht voor onze jeugd en het toerisme, want dat is toch een van onze sterke troeven. Laten we samen bouwen aan een dynamische, gastvrije gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Laten we Lo-Reninge met andere woorden nóg aantrekkelijker maken!”