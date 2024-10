Jolien Rommelaere (CD&V team 80twintig) is nieuw in de gemeenteraad van Oostkamp: “Ik wil me inzetten voor kwalitatieve kinderopvang”

Jolien Rommelaere (38), opgegroeid in Ruddervoorde, heeft 13 jaar kinderdagverblijf Duimelijntje gerund in Hertsberge. Ze behaalde 628 voorkeurstemmen. Haar actieve deelname aan de scouts en haar inzet voor haar familiebedrijf tonen haar betrokkenheid bij de gemeenschap. Jolien woont met haar man Thomas Van Essche en haar drie dochters op het bedrijventerrein Kampveld en ze is samen met haar man zaakvoerder van loodgietersbedrijf Van Essche-Rommelaere. “Ik wil me inzetten voor kwalitatieve kinderopvang en hecht veel belang aan onze jeugdbewegingen, omdat deze een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van onze jongeren.”