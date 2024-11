Jean-Philippe Vercruysse (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Wervik: “Verkeersveiligheid verbeteren voor iedereen”

Jean-Philippe Vercruysse (45) uit de John Edenstraat in Kruiseke is de ondervoorzitter van de plaatselijke afdeling van Vlaams Belang. Ook zijn echtgenote stond op de lijst. Helemaal nieuw wordt de gemeenteraad voor hem alvast niet, want zeer regelmatig woont Jean-Philippe de zitting vanuit het publiek bij. “Als nieuwe verkozene ben ik zeer blij de belangen van onze inwoners te mogen verdedigen in de gemeenteraad”, vertelt Jean-Philippe, die 316 voorkeurstemmen telde. “Met veel inzet en passie wil ik er werk van maken om de veiligheid te verbeteren, vooral ook de verkeersveiligheid voor iedereen. Als gemeenteraadslid wil ik graag een aanspreekpunt zijn voor al onze inwoners.”