Isabel Lemahieu (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Heuvelland: “Landbouw en toerisme zijn mijn ding”

Isabel Lemahieu (53) is een bezige bij, want ze combineert haar werk als landbouwer met de uitbating van haar vakantiewoning annex B&B Villarosa op de ouderlijke hoeve in Kemmel. Weinig verrassend zullen landbouw en toerisme vooral de domeinen zijn waarop ze zich zal focussen in de gemeenteraad. “Ik heb al wat ervaring als lid van VVV Heuvelland, en ik wil nu de nodige tijd vrijmaken om me nog breder voor de bevolking te gaan inzetten.” Over haar score van 522 voorkeurstemmen is ze dik tevreden.

Isabel, die samen is met Jos Vanacker, is de moeder van twee zonen en een dochter. Ze ziet het leven van de zonnige kant en gaat graag eens lekker uit eten, of de benen nog eens flink uitslaan op een feestje.