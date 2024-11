Ingrid Baeten (LB) is nieuw in de gemeenteraad van De Haan: “Speciale aandacht voor toerisme en ondernemen”

Ingrid Baeten (49) werd met 521 voorkeurstemmen verkozen als gemeenteraadslid en aangeduid als fractievoorzitter in De Haan. Ze is actief als zelfstandig job- en carrièrecoach en trainer binnen bedrijven. Ingrid is geboren en getogen in de Concessiewijk als dochter van de voormalige eigenaars van Hotel Belle Vue. “Naast mijn politieke werk ben ik gepassioneerd door lezen, strandwandelingen en gezond koken. In ben aangenaam verrast door mijn resultaat en dat van de partij. Het vertrouwen van de kiezers geeft me energie om me volledig in te zetten. Mijn focus als raadslid ligt op heldere communicatie, aandacht voor eenzame inwoners, toerisme, bescherming van erfgoed en het ondersteunen van lokale onderners.”