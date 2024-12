“Ik wil constructief samenwerken over alle partijgrenzen heen”: eerste vrouwelijke burgemeester Anzegem en raadsleden leggen eed af

Pauline Van Marcke (25, Samenéén) legde de eed af, in handen van de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Jeremie Vaneeckhout (Inzet). Ze is nu niet alleen de jongste van Vlaanderen, maar ook de eerste vrouwelijke burgemeester van Anzegem. “Ik wil een burgemeester zijn voor iedereen”, klonken haar eerste woorden in een tot aan de nok gevulde theaterzaal.

Aftredend burgemeester Gino Devogelaere (Samenéén, 69) zette in zijn afscheidsspeech nadrukkelijk de hele partij in de schijnwerpers. “Het is dankzij de gedrevenheid van de hele ploeg dat we Pauline naar voor kunnen dragen als de nieuwe burgemeester”, aldus Gino Devogelaere.

Lees hier de verkiezingsuitslag in Anzegem nog eens na

Nadat uittredend gemeenteraadsvoorzitter Koen Tack (N-VA Anzegem) de eed had afgelegd bij het oudste raadslid Eddy Recour (ons DNA) was het zijn beurt om de eed af te nemen van alle andere raadsleden.

Daarna gaf hij het voorzitterschap door aan Jeremie Vaneeckhout (Inzet) die de eed afnam van de vijf schepenen en de burgemeester. “Beste aanwezigen, dit is ze, Pauline Van Marcke, onze nieuwe burgemeester van Anzegem”, liet Vaneeckhout weergalmen.

Altijd bereikbaar

Burgemeester Van Marcke bedankte Gino Devogelaere. “Je hebt je rol prachtig ingevuld. Je was altijd bereikbaar, luisterbereid en klaar om te helpen.”

Ze benadrukte dat ze als ploeg wil samenwerken met iedereen. “Constructief over alle partijgrenzen heen en over de grenzen van meerderheid en oppositie.”

Daarna beloofde Van Marcke haar engagement en gedrevenheid. “Ik wil een vernieuwende wind laten waaien, met een frisse blik en een vastberaden beleid”, besloot ze.

Onverenigbaarheden

Een aantal kandidaten dat verkozen was in de gemeenteraad bij Samenéén, diende het mandaat door te geven om verschillende redenen. Bij Bernard Vaneeckhoutte was er sprake van onverenigbaarheid doordat hij bij de gemeente Anzegem werkt. De eerste opvolger was Margot Detavernier die niet kan zetelen omdat ze zich buiten de gemeente zal vestigen. Zo komt Rino Himpe in de raad.

Wat betreft vader en dochter Willy en Ine Demeulemeester zegt de wet dat mensen met een familieband van de eerste en tweede graad niet samen kunnen zetelen. Zo komt Philippe Desmet in de de plaats van Willy.

Bevoegdheden

De bevoegdheden werden als volgt verdeeld: burgemeester Pauline Van Marcke is bevoegd voor politie en brandweer, Europese aangelegenheden, ruimtelijke ordening, jeugd. Eerste schepen Louis Degroote neemt bevoegdheden financiën, patrimonium, burgerlijke stand, ICT, onroerend erfgoed op.

Tweede schepen Gino Devogelaere krijgt openbare werken, landbouw, RIOP, groendienst en begraafplaats, derde schepen Anja Desmet feestelijkheden, toerisme, vrije tijd, erediensten en roerend erfgoed, vierde schepen PetraDevos personeel en administratie, onderwijs, woonbeleid, lokale economie – allen uit Samenéén – en vijfde schepen Davy Demets (Inzet), bevoegd voor communicatie, mobiliteit, welzijn, internationale solidariteit, milieu en natuur, energie en dierenwelzijn.

Naast voorzitter Davy Demets (Inzet) zijn de acht leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD): Chloë Balcaen (Samenéén), Emma Declerck (N-VA Anzegem), Marie-Rose D’huyvetter (Samenéén), Willy Demeulemeester (Samenéén), Inge Haelterman (Samenéén), Sven Staelens (Ons DNA), Debbie Vandenberghe (Inzet) en Jean-Marie Vandenheede (Inzet).

Politieraad

In de politieraad zullen Kris De Meulemeester en Ine Demeulemeester zetelen voor Samenéén en Jens Vancauwenberghe voor Inzet.