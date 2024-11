Heel Lendelede stemde identiek

De fijnmazige resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober tonen in Lendelede weinig verschillen in het stemgedrag tussen de kiezers ten noorden (richting Izegem) en ten zuiden (richting Kortrijk) van de as Winkelsestraat – Stationsstraat – Hulstemolenstraat.

“CD&V Lendelede 2030 haalde 51,7 procent van de stemmen in het zuidelijke deel en dat is 5 procent meer dan in het noordelijke deel”, zegt burgemeester Carine Dewaele. N-VA+Trots doet het iets meer dan 2 procent beter in het noordelijk deel en voor de andere partijen zijn er ook geen grote verschillen. We mogen dus zeggen dat er in heel Lendelede ongeveer gelijkmatig gesteld is.”

Per telbureau

Telbureau 1 (Noord): CD&V Lendelede 2030 47,7 %, N-VA+trots 32,8 %, Vlaams Belang 8,1 %, 8860 8 % en JOOW 3,3%.

Telbureau 2 (Zuid): CD&V Lendelede 2030 51,7 %, N-VA+Trots 30,1%, 8860 8,3 %, Vlaams Belang 6,7 % en JOOW 3,7 %. (IB)