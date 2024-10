Guido Wauters (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad in Koekelare: “Sociale woningen voor de Koekelarenaars”

Guido Wauters (66), gepensioneerde, woont in De Mokker en is een bekend figuur in Koekelare met een sterke betrokkenheid bij lokale activiteiten. Hij behaalde 149stemmen als kopstuk bij Vlaams Belang, de partij die voor het eerst opkwam in Koekelare.

“Als voorzitter van de sportraad speel ik een cruciale rol in het vormgeven van het sportbeleid en het organiseren van sportevenementen. Als gemeenteraadslid wens ik mij in te zetten voor alle inwoners van Koekelare ongeacht hun politieke keuze, jong of oud. Aandachtspunten zijn projecten voor onze sportievelingen, het zwaar verkeer uit het centrum houden, veiligheid voor de fietsers en wandelaars en sociale woningen voor de Koekelarenaars”, verklaart Guido.