Greta Cambier (De Nieuwe Lijst) is nieuw in de gemeenteraad van Koksijde: “We staan nu voor een nieuwe uitdaging”

Greta Cambier is 60 jaar en groeide op in Wulpen. Ze is gehuwd met Joeri Stekelorum, mama van Freya en gewezen OCMW-raadslid. Ze heeft zich 30 jaar lang ingezet voor de jumelage van Koksijde. Greta is oprecht tevreden met het verkiezingsresultaat. “Ik ben heel blij met mijn 502 stemmen. Als lijstduwer werd ik naar de derde plaats gekatapulteerd. Het is een waardering van de kiezers om ook het beleid mee te helpen bepalen. We staan nu voor een nieuwe uitdaging: als gemeenteraadslid in een meerderheid met Samen met Sander. Ik hoop dat we hierdoor enkele punten van ons programma kunnen doordrukken in het nieuwe beleid. Ik voel een nieuwe vibe in de gesprekken die we al hebben gevoerd.”