Greet Claeys (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Beernem: “Kinderen zijn onze toekomst”

Samen met haar partner woont Greet Claeys in Oedelem, daar baat ze een bed and breakfast uit. Haar partner Dries Dhont kwam ook op voor de verkiezingen en is ook verkozen. Claeys helpt geregeld in het onderwijs, waar ze gymles geeft. Voorts werkt ze ook als letterkapper in steen. “Het was niet mijn bedoeling om verkozen te geraken, maar haalde 496stemmen. Ik wilde vooral de lijst van burgemeester Jos Sypré (CD&V) steunen. Ik zou me vooral willen inzetten voor alles wat met kinderen en begraafplaatsen heeft te maken. Kinderen zijn onze toekomst, die moeten we dus alle kansen geven. Ook begraafplaatsen vind ik heel belangrijk, vanuit mijn werk als letterkapper. Daarnaast zet ik me graag in voor kerkwegels.”