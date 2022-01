Gemeenterapport voor Zonnebeke: positief nieuw parkeerbeleid, maar onvrede over aankoop Sint-Lucasschool

Als we de bestuursmeerderheid in Zonnebeke mogen geloven, dan zal het de komende drie jaar druk worden met alle projecten die op til staan. Waar het in de eerste drie jaar van de legislatuur vooral om plannen leek te gaan, moeten de komende jaren ook de realisaties volgen. De oppositiepartijen houden alvast alles goed in de gaten en staan klaar om hun mening te ventileren.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Nieuwe partijen of nieuwe partijformaties trokken naar de kiezer. Het nieuwe #Team8980 met als uittredend burgemeester Dirk Sioen als lijsttrekker was een kartel tussen Open VLD, onafhankelijken en CD&V. N-VA met als lijsttrekker Koen Descheemaeker trok met een onvolledige lijst naar de kiezer.

Luk Hoflack was de lijsttrekker van het kartel InSamenSpraak, dat bestond uit SP.A, onafhankelijken en voormalige N-VA’ers. Totaal nieuw was Lijst Passendale met lijsttrekker William Doom. #Team8980 haalde een absolute meerderheid van veertien zetels.

Op 1 januari 2022 zei schepen Sabine Vanderhaeghen de politiek vaarwel en ze werd als schepen opgevolgd door Johan Demonie en als raadslid door Christine Van Exem. Ook raadslid Marc Verstraete stopte en werd vervangen door Philippe Rassalle. Op 1 januari 2023 geeft Dirk Sioen de sjerp door aan schepen Ingrid Vandepitte. Sioen wordt dan schepen.

Belangrijkste realisaties

Grote spectaculaire openbare werken werden in de eerste drie jaar niet uitgevoerd. Samen met SC Zonnebeke werd wel het eerste kunstgrasveld opgeleverd met ondersteuning van het gemeentebestuur. De toelages voor de muziekverenigingen, voetbalclubs, wielerwedstrijden en de basisjeugdsubsidies werden twee jaar na elkaar met ongeveer 20 procent verhoogd.

Het rioleringsstelsel en het wegdek in het centrum van Zandvoorde werd volledig vernieuwd, maar dat werd al in de vorige legislatuur beslist.

Op gebied van verkeersveiligheid en mobiliteit werden wel inspanningen geleverd. Er werd een nieuw plan voor openbaar vervoer en een nieuw parkeerbeleid goedgekeurd. Bepaalde zaken werden uit handen gegeven met als reden dat gespecialiseerde firma’s meer expertise hebben. Het bestuur maakt zich sterk dat er de komende drie jaar nog volop plannen zullen worden uitgevoerd.

Grootste miskleunen

Veel inwoners van Zonnebeke waren ontgoocheld dat het gemeentebestuur besliste om de Sint-Lucasschool niet aan te kopen. Het gebouw vormt immers het beeld van het centrum. De Zonnebeekse fanfare heeft er een onderkomen, maar die zal nu wellicht moeten verhuizen naar ‘t Zonnerad.

Over de gemeenteschool van Geluveld, dat al jaren vragende partij is voor vernieuwing, is de procedure in volle voorbereiding. De uitvoering is afhankelijk van de toezegging van de middelen. Er is een gegronde vrees dat dit voor de volgende legislatuur zal zijn.

Voor de bouw van een nieuwe kinderopvang ‘t Bondgenootje wordt ook gevreesd. Ondanks het reeds gedane locatieonderzoek, maar daar kan de aankoop van het voormalig notarispand wellicht verandering in brengen.

Voor de vernieuwing van de Beselaarse sporthal zal het wellicht ook een uitstel worden, net als de aangekondigde padelvelden.

Geplande projecten

Als alle voorbereidde dossiers waargemaakt worden, zal het in de tweede helft van de legislatuur druk worden. Eind februari van dit jaar start de nieuwbouw en renovatie van de oude gemeenteschool in Beselare. De gronden in de Berten Pilstraat, het voormalig pand van notaris Vandenweghe, worden aangekocht zodat de vernieuwing van de gemeenteschool in Zonnebeke in 2023-2024 aangevat kan worden.

In 2022 is er de belofte verder werk te maken van de voorbereiding voor de renovatie van het landhuis in het kasteeldomein, een openlucht sporthal in Passendale op te starten en een dorpspunt in Zandvoorde vorm te geven. Het is ook de bedoeling nog een vernieuwd skatepark te kunnen aanbesteden.

Er zal ook werk worden gemaakt van een nieuw dossier voor het herstellen van de landelijke wegen en het opwaarderen van enkele bovenlokale fietsverbindingen en ook zal gezorgd worden voor veiliger schoolomgevingen.

Het rapport

De meerderheid is vol goede wil en heeft in de eerste drie jaar van de legislatuur heel wat dossiers voorbereid, maar veel realisaties zijn er echt niet geweest.

De komende drie jaar zullen moeten bewijzen dat werd gepland en beloofd werd daadwerkelijk ook gerealiseerd wordt. Soms lijkt alles wat lang aan te slepen.

Positief is wel dat de gemeente financieel gezond is.

Het gemeentebestuur heeft ook af te rekenen met een degelijke oppositie met een grondige kennis van de dossiers. Dat leidt tot veel tussenkomsten, vragen en interpellaties op geanimeerde raadszittingen die uitlopen tot in de vroege uurtjes. Voor wat al gebeurde in de eerste helft van de legislatuur kunnen we dan ook geen hoge score toekennen.

Ons oordeel: Voldoende

