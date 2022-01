Gemeenterapport voor Zedelgem: grote projecten op dreef, sport en jeugd achterop

Aan het begin van deze legislatuur viel het meerjarenplan bij de Zedelgemnaars in de bus. Welke belangrijke projecten zijn al uitgevoerd, welke zijn op komst of blijven in het ongewisse? We lijsten het voor je op. Sociale zorg en grote uitgavenposten zoals openbare werken, site Develter en Vloethemveld zitten op kruissnelheid. Sport en jeugd blijven achterop hinken. Met een nieuwe basisschool schoot de gemeente zich in de voet. Een voorlopige balans van het bestuursakkoord.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Na de verkiezingen zat de kartellijst CD&V-Nieuw met 19 zetels en 58,7 procent van de stemmen weer stevig in het zadel. De meerderheid bleef net als burgemeester Annick Vermeulen aan zet.

De bevoegdheden werden herschud voor de schepenen Ann Devriendt, Arnold Naessens, Peter Haesaert en Jurgen Dehaemers. Stemmenkanon Dirk Verhaeghe werd schepen van Sport, Jeugd en Cultuur. Tweede nieuweling Ellen Goes kreeg Sociale Zaken. Van de resterende zetels kreeg N-VA er drie. Groen kreeg twee zitjes, het Vlaams Belang twee. Günther Descheemaecker zetelt voor Vooruit.

Vorig jaar nam schepen Verhaeghe ontslag, en werd opgevolgd door wijlen Geert Verhegge en vervolgens voorzitter Charlotte Vermeulen. Raadslid Bart Vergote werd de nieuwe voorzitter. Ook vier raadsleden verlieten al het halfrond: Laura Lahousse en Frauke Breekelmans (Groen), en Brigitte Himpens en Bart Haesaert (CD&V-Nieuw).

Belangrijkste realisaties

Wegenwerken nemen met 13,1 miljoen euro de grootste hap uit het budget. De Noordstraat en de Brugse en Diksmuidse Heirweg waren al aan de beurt. In de lopende studie over de herinrichting van de Groenestraat staat de aandacht voor fietspaden en verkeersveiligheid voorop.

Begroot op 9,8 miljoen is het lokaal dienstencentrum ‘Veltershof’ dat dit jaar in juni in Veldegem de deuren opent. De nieuwe Sociale Kruidenier floreert op Zedelgem dorp. Meer kwalitatieve kinderzorg in de kinderdagverblijven ’t Lijsternestje en ’t Kaboutertje kwam er door ‘De Blauwe Lelie’.

Op het natuurdomein Vloethemveld is de restauratie van de gebouwen voor het bezoekerscentrum volop aan de gang. De uitbouw van het digitaal loket en afsprakensysteem werd al verder ontwikkeld. Het bestuur investeert ook meer in communicatie over haar beleid en wil de Zedelgemnaars laten meedenken. Er waren ook infovergaderingen over projecten.

Grootste miskleunen

De plannen om een nieuwe basisschool te bouwen in de Groene Meersen gaan terug naar af. De aanpalende wijken lieten hun misnoegde stem horen. De Vlaamse overheid keurde de omgevingsvergunning af na het beroep van een vzw.

Het project loopt minstens twee jaar vertraging op en de Vrije basisschool Dorp moet wellicht op zoek naar een andere locatie. Ook de investeringen voor het sportcentrum de Groene Meersen staan op pauze. De renovatie van de sporthal Jonkhove in Aartrijke blijft een zorgenkind, net als de buurtspeelpleintjes en skateparken.

Voor de vernieuwing van het dak van de kerk in Veldegem blijft het uitkijken naar subsidies. Wellicht zal de restauratie van het interieur van de Sint-Martinuskerk in Loppem maar kunnen starten in de volgende legislatuur. Masterplannen voor de dorpskernen van Aartrijke en Loppem zijn van lange adem. En hoe en wanneer ook in de stationsomgeving Sint-Elooi zwaar verkeer te weren?

Geplande projecten

‘Site Develter’ wordt afgewerkt tot dienstencentrum ‘Veltershof’ dat ook voor de bibliotheek, een dienst Burgerzaken en lokale verenigingen de plaats van afspraak zal worden. De achttien appartementen Develter staan te koop, samen met de voormalige OCMW-kantoren, het politiegebouw in de Berkenhagestraat en het gemeentehuis in Veldegem.

Er komt een nieuw politiegebouw op de POV-site, net als een nieuw dienstencentrum-schoolgebouw op de site Sint-Maarten in Loppem. Meer duurzame verlichting kan in sportgebouwen en -velden, net als zonnepanelen op gemeentegebouwen.

Dit jaar wordt zowel gestart met het actieplan lokale economie, als met het kerkenplan: de mogelijke herbestemming van de kerken van Sint-Elooi Zedelgem, Sint-Andreas Aartrijke en O. L. V. Veldegem. Langs de Oostkampse baan en de Rijselsestraat worden fietspaden aangelegd samen met de provincie. Sociale Zaken wil verder investeren in buurtzorg.

Het rapport

Omdat 70 procent van het budget van het meerjarenplan zal worden besteed, krijgt de gemeente onderscheiding. Openbare werken, de sites Develter en Sint-Maarten, Vloethemveld en het nieuw politiegebouw krijgen vaart. Máár die voor de belastingbetaler grote projecten lijken ten koste te gaan van andere investeringen: de renovatie van sport- en cultuurcentra, een masterplan voor de Groene Meersen, en de mobiliteit en leefbaarheid in de dorpskernen blijven aanslepen.

Het beleid is daarnaast niet even daadkrachtig genoeg door te veel beloftes in één meerjarenplan, klinkt het bij de oppositie. Groen riep op om de burgers veel beter van meet af aan te laten meedenken over projecten, om actiegroepen en ontevreden verenigingen te vermijden.

Ons oordeel: Onderscheiding

(Hendrik Verplancke)

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.