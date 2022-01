Gemeenterapport voor Wervik: Tabaksstad zet veel in gang maar afwerking ontbreekt, radicale aanpassingen fietsstraten geen succes

De legislatuur is halfweg en dus is het tijd voor een analyse. Er is in Wervik heel wat in beweging. Zowel letterlijk als figuurlijk. Veel belangrijke dossiers zijn lopende, en de vele fietsstraten zijn hét gespreksonderwerp onder de inwoners. De hamvraag voor de volgende jaren: komt er nu wel of niet een nieuw zwembad? Op deze pagina brengen we onze politieke analyse van het bestuur in de Tabaksstad.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Met toen nog SP.A (9 zetels) en de nieuwe stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project (7 zetels) kwam er een nieuwe meerderheid. N-VA (3 zetels) scoorde niet goed en viel uit de boot. Halfweg de legislatuur waren er al maar liefst vijf wissels. Het begon bij N-VA waar Angelo Demuynck en gewezen eerste schepen Belinda Beauprez ontslag namen. Bij Vooruit verliet schepen Sonny Ghesquière in oktober vorig jaar de politiek.

Lien Deblaere werd daardoor een jaar vroeger dan verwacht schepen. Door een nieuwe job verdween met Hendrik Ingelbeen (CD&V) ook een ex-schepen. Ouderdomsdeken Etienne Pillaert (70) van Vooruit is er ook niet meer bij. Youro Casier (Vooruit) is volgens het bestuursakkoord bezig aan zijn laatste jaar als burgemeester.

Bart Pynket (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project) aan zijn laatste jaar als schepen. Vooruit krijgt er dan volgens het bestuursakkoord een schepen bij.

Belangrijkste realisaties

De grootste investering in jaren is de bouw van een gemeenschapscentrum in de Wervikstraat in Geluwe. Het prijskaartje van 7,4 miljoen zal door stijgende prijzen van de bouwmaterialen duurder uitvallen. De bouw is al goed gevorderd. Momenteel zijn de dakwerken bezig.

Wat verderop vonden wegen- en rioleringswerken plaats in de wijk Witte Poort. In de Gasstraat komt er een grote parking voor langparkeerders. Ondertussen zijn diverse belangrijke dossiers opgestart. Zoals de verbouwingen van Ter Linde op de Tuinwijk in Geluwe. In de toekomst wordt dat uitsluitend voor sport voorbehouden. Normaliter start in maart de heraanleg van de Steenakker, de grootste centrumparking.

De Barrierestraat, Sint-Jorisstraat en een deel van de Magdalenastraat kregen vorig jaar een nieuw wegdek.

Grootste miskleunen

Mobiliteit krijgt een onvoldoende. De zone 30-regeling, van de Barrierestraat tot aan de andere kant van de stad (de Prinsenstraat), is overdreven. Het blijft maar wachten op een evaluatie. Het invoeren van de fietsstraten zorgt bij veel inwoners voor ergernis. Ook hier is het traject van de fietsstraten veel te uitgebreid.

De invoering hiervan in de schoolomgeving is dan weer wel een goede zaak. Maar dat de schoolomgeving rond De Horizon in de Hellestraat geen fietsstraat is, is een gemiste kans. Het inhalen van de fietsers in de fietsstraten wordt vaak genegeerd. En niet altijd door auto’s met een Franse nummerplaat.

Het wildparkeren aan de ‘nachtwinkel’ in het laatste deel van de Molenstraat en de tabakswinkel in de Leiestraat is schering en inslag. De politie treedt amper op. De komst van het parkeerbedrijf Parko zorgt driemaal per week voor controles op het parkeren in de blauwe zone. Gelukkig blijft parkeren overal gratis.

Geplande projecten

Er ligt nog veel werk op de plank. Zoals de heraanleg van de Steenakker, in de toekomst geheroriënteerd tot een belevingsplein. Ter Linde op de Tuinwijk in Geluwe zal alleen nog worden gebruikt voor sport. En de grote uitdaging wordt alvast de bouw van een nieuw zwembad en polyvalente zaal op het stadsdomein Oosthove. Er is onzekerheid over een nieuw zwembad. Binnenkort moeten hierover beslissingen vallen.

De grote vraag is natuurlijk of het allemaal financieel haalbaar wordt. Ook een eerste kunstgrasveld komt eraan. Nog een groot dossier: de wegen- en rioleringswerken in de Vredestraat, het laatste deel van de Ommegangstraat en deel van de Ooststraat. Deze week is het ondergronds brengen van de nutsleidingen begonnen. Vaak is het wachten op subsidies.

Het zal niet anders kunnen dan een aantal zaken uit het bestuursakkoord door te schuiven naar de volgende legislatuur.

Het rapport

Na twaalf jaar in de oppositie met Positief Project profileert Bart Pynket zich als een erg actieve schepen van Mobiliteit. Hij zal de geschiedenis ingaan als de man die veranderingen durft in te voeren, al zijn de vele fietsstraten tot op heden geen succes.

Politiecontrole dringt zich op om de regels af te dwingen bij hardleerse chauffeurs. Ondertussen is er al veel in gang gezet, maar weinig afgewerkt. Voor de invulling en vooral de kostprijs van de stadstuin naast het stadhuis is men alvast gebuisd.

Te veel zaken worden ook al vooruitgeschoven naar de volgende legislatuur. Niet te verwonderen, want al bij de voorstelling van het bestuursmeerderheid was het voor ons duidelijk dat het quasi onmogelijk was alles in zes jaar te realiseren.

Ons oordeel: Voldoende

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.