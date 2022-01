Gemeenterapport voor Roeselare: RSL Op Post van start, uitkijken naar visieplan voor site De Spil

Burgemeester Kris Declercq en co pakten bij het begin van de bestuursperiode uit met 500 punten die ze binnen het bestuursakkoord willen realiseren. Ondanks corona kon men al heel wat afvinken, al wordt er traditioneel vooral geoogst in het tweede deel van de legislatuur met onder meer het nieuwe stadhuis en een visieplan voor de site De Spil. Ondertussen blijft het mobiliteitsthema in en rond de stad nog steeds voor tweespalt zorgen.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Burgemeester Kris Declercq behaalde met CD&V een monsteroverwinning, goed voor 18 zetels op 39. SP.A & De Vernieuwers, nu Vooruit, behaalde slechts drie zetels maar mocht mee aan zet blijven. Open VLD haalde twee zetels, zij vervolledigen de meerderheid ten koste van Groen dat met drie zetels naar de oppositie werd verwezen. Vooral N-VA kreeg grote klappen, zij hielden slechts 7 van de 12 zetels over. Vlaams Belang verdubbelde dan weer het aantal zitjes, van 3 naar 6.

Het schepencollege onderging recent een metamorfose. Griet Coppé, Marc Vanwalleghem, Henk Kindt en Dirk Lievens maakten plaats voor Francis Debruyne, Mieke Vanbrussel, Stefaan Van Coillie en Matthijs Samyn. Tussendoor trok Nathalie Muylle even naar Brussel voor een ministerfunctie, zij werd vervangen door Tom Vandenkendelaere, maar ondertussen is ze alweer in de Rodenbachstad aan de slag.

Belangrijkste realisaties

De opvallendste realisatie is de opening van RSL Op Post, in het oude postgebouw op de hoek van de Brugsesteenweg en de Hugo Verrieststraat. Het gebouw biedt een onderkomen aan tal van organisaties zoals De Kringwinkel, Sociale Kruidenier, Kom-Af, enz. Aanpalend komt ook Het Posthuis, dat is de nieuwe locatie van de daklozenopvang, de opening is voorzien voor de lente van dit jaar.

De sport- en recreatiesite in Oekene is afgewerkt, het is het slot van jaren werken in en rond basisschool De Ark. De komende jaren wordt de sportinfrastructuur verder aangepakt. Om de burger nog meer te doen bewegen is er de realisatie van de wandel- en looproutes. Roeselare als Vallei van de Voeding met z’n talrijke bedrijven en initiatieven, waarbij de afwerking van Agrotopia de kers op de taart is. Op gebied van slim waterbeheer werden grote stappen gezet. De komst van het Kunst- en Erfgoedhuis Ter Posterie is een meerwaarde.

Grootste miskleunen

De Trax-site werd enkele jaren geleden met veel bombarie geopend en wordt in normale tijden gretig gebruikt door de verschillende verenigingen. Daarbij werd ook flink geïnvesteerd in een polyvalente concertzaal, voor zowel zittend als rechtstaand publiek. De opening was een succes en er waren enkele kleinschalige concertavonden, maar verder staat de zaal vooral leeg. Of vormt het het decor voor… de gemeenteraad. Corona bleek hiervoor geen duwtje in de rug, maar om Trax echt optimaal te gebruiken moet er werk gemaakt worden van een professionele werking.

Verder blijft mobiliteit voor frustraties zorgen. Het circulatieplan in Rumbeke vertoont nog enkele hiaten die moeten worden opgelost en de jaren geleden doorgevoerde knip aan het station, waar iedereen zich bij had neergelegd, wordt nu toch ongedaan gemaakt. En wat met de Ooststraat? Naast winkelstraat ook een drukke verkeersader.

Geplande projecten

Vooral in de deelgemeenten beweegt er veel met het nieuwe circulatieplan van Rumbeke, een nieuw wijkhuis voor Beveren en het nieuw dierenasiel in Beitem. In het Bergmolenbos zou de langverwachte uitkijktoren eindelijk gerealiseerd worden. Er is ook ruimte voor een fiets- en wandelnetwerk. De stad maakt verder werk van de ambitie om tegen het einde van de bestuursperiode 100.000 nieuwe bomen geplant te hebben. Daarvoor zitten ze al flink op schema.

Op de site van AZ Delta opent in maart normaal het zorgcentrum na seksueel geweld, het eerste in de provincie. En dan is er natuurlijk ook nog de bouw van het nieuwe stadhuis.

Verder zijn we ook benieuwd naar het visieplan voor de huidige site van De Spil. Het is de bedoeling om er een cultuur- en kunstensite te creëren waar zowel STAP, SASK als De Spil een plaatsje vinden en waar mogelijk elkaar kunnen versterken.

Het rapport

De coronacrisis had amper invloed op de werking in Roeselare. Projecten werden hoogstens even uitgesteld, maar waar mogelijk werd zo snel mogelijk van start gegaan.

Het mag ook gezegd worden dat tijdens deze crisis in Roeselare telkens kort op de bal werd gespeeld, waarbij iedereen lovend is over de aanpak. Handelaars en horecazaken werden ondersteund, net als verenigingen. Via Motena kregen ook zij die het financieel moeilijk hebben hulp.

Mobiliteit blijft een heikel punt. Eind dit jaar volgt de evaluatie van de al-dan-niet-knip aan de Jules Lagaelaan. Ook voor het circulatieplan in Rumbeke blijft het nog wat afwachten. Als die ook tot een goed einde worden gebracht, wordt voldoende over drie jaar onderscheiding.

Ons oordeel: voldoende

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.