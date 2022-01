Gemeenterapport voor Ledegem: groot project op stapel in elke deelgemeente

De ploeg van burgemeester Bart Dochy beloofde een belastingverlaging en maakte die belofte ook waar. Daarnaast werd de voorbije drie jaar vooral geïnvesteerd in wegenwerken en fietszones. In elke deelgemeente staat ondertussen één groot project op stapel, een hele uitdaging voor het gemeentebestuur. Conclusie na drie jaar sinds de gemeenteraadsverkiezingen: er wordt weinig afgeweken van het bestuursakkoord en grote missers zijn er tot op heden niet.

Het kartel CD&V/VD behaalde bij de verkiezingen van oktober 2018 een overduidelijke overwinning. De lijst van burgemeester Bart Dochy sleepte maar liefst 18 van de 21 zetels in de wacht. Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof en Wally Corneillie werden aangesteld als schepenen. Bij de start van de legislatuur werd beslist Sybille Geldhof vier jaar haar schepenambt zou bekleden, de laatste twee jaar zou Emiel Debusseré haar bevoegdheden overnemen. Debusseré, wiens grootvader nog burgemeester was in Ledegem, is deze legislatuur het jongste gemeenteraadslid. Naast de 18 zetels voor het kartel haalde SP.A, inmiddels Vooruit, twee zetels. Groen Ledegem heeft met Sien Jacques één afgevaardigde in de gemeenteraad. Piet Vandermersch, die in het verleden vaak vragen afvuurde vanuit de oppositiebanken, maakt nu als meerderheidsraadslid deel uit van het kartel.





Belangrijkste realisaties

Het gemeentebestuur van Ledegem beloofde om de belastingen te laten dalen en hield zich aan die belofte. De aanvullende gemeentebelasting daalde in 2021 van 8 naar 7,5 procent. Die belastingverlaging heeft geen invloed op de financiën van de gemeente. Die zijn rooskleurig. Het gemeentebestuur plant in 2022 zo’n tien miljoen aan investeringen. De voorbije drie jaar werden enkele belangrijke wegen aangepakt. Zo werd de Fabriekslaan, een belangrijke invalsweg naar het centrum van Ledegem, onder handen genomen. Het gemeentebestuur schonk de voorbije jaren ook veel aandacht aan de fietsers. Zij kunnen nu op een veilige manier fietsen van Rollegem-Kapelle naar Sint-Eloois-Winkel. Zowel in Ledegem, Rollegem-Kapelle als in Sint-Eloois-Winkel kwamen er fietszones. Het gemeentebestuur investeerde ook voor de plaatselijke verenigingen. Zo werd onder meer het Oud Arsenaal in Sint-Eloois-Winkel aangepakt.





Geplande projecten

2022 wordt een jaar vol uitdagingen voor de gemeente Ledegem. Verschillende projecten worden dit jaar helemaal afgewerkt. In Sint-Eloois-Winkel is er de realisatie van het nieuwe jeugdhuis waar ook plaats zal zijn voor een buurthuis en een lokaal voor het paardenkoerscomité. Ook het jeugdhuis in Ledegem wordt nog onder handen genomen. In Rollegem-Kapelle wordt het project rond ’t Capellehof afgewerkt. De organisaties ’t Ferm en Mariënstede kijken hoopvol uit naar het moment waarop ze hun intrek kunnen nemen in de gerenoveerde hoeve. In hoofdgemeente Ledegem is het vooral uitkijken naar de realisatie van het project op de site van De Samenkomst. De oude gebouwen worden er afgebroken en maken er onder andere plaats voor een nieuwe zaal en een groenzone. Een belangrijk project is ook de verwezenlijking van een veilig fietspad tussen het centrum van Rollegem-Kapelle en de grens met Roeselare.





Grootste miskleunen

Het huidige gemeentebestuur heeft tot op vandaag nog geen grote missers gemaakt. In elke deelgemeente heeft het bestuur een groot project voor ogen. De coronacrisis maakt de realisatie van onder andere het jeugdhuis in Sint-Eloois-Winkel en ’t Capellehof in Rollegem-Kapelle er niet gemakkelijker op, maar beide projecten worden normaal gezien dit jaar afgerond. De gemeente is reeds lange tijd op zoek naar een geschikte plaats voor een hondenloopweide. Het bestuur hoopte die op de site van de Ledegemse Meersen te realiseren, maar de provincie stak daar een stokje voor. Ook de realisatie van een omnisportveld leek de voorbije periode geen evidentie. De gemeente kreeg van buurtbewoners klachten over overlast nabij het omnisportveld in Sint-Eloois-Winkel en lijkt nu af te stappen van het plan om nog op een andere locatie een omnisportveld te realiseren. Ook een skatepark in eigen gemeente komt er niet.





Het rapport

De gemeente is tot nu toe nog maar weinig afgeweken van de plannen die bij de start van de legislatuur op tafel lagen. In elke deelgemeente werd er gekozen om een groot project, naast de wegen- en rioleringsproject, uit te rollen. Een nieuw jeugdhuis in Sint-Eloois-Winkel, een gepaste invulling voor ’t Capellehof en een betere zaal op de site van de Samenkomst. Deze legislatuur staan er ook tal van wegenwerken op de agenda. Bij de realisatie van de werken houdt de gemeente telkens rekening met het verbeteren van de infrastructuur. Daarbij wordt er aandacht geschonken aan de fietsers. Het gemeentebestuur koos ervoor om om de zes maanden een stand van zaken door te geven aan de gemeenteraad. Dat gebeurt slechts in weinig gemeenten.

Ons oordeel: Onderscheiding

