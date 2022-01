Gemeenterapport voor Kortemark: bestuur moet komende drie jaar tandje bijsteken

Drie jaar na de installatie van de gemeenteraad maken we een tussentijdse balans op. Materiaal genoeg tijdens de vele al dan niet digitale raden, die vaak uitmondden in een marathonzitting, met felle discussies tussen oppositie en coalitie. De voorzittershamer is er momenteel al aan z’n derde eigenaar toe. Wat de verwezenlijking van de ambitieuze plannen betreft, zal een stevig tandje bijgestoken moeten worden, maar het bestuur gelooft in de realisatie van het meerjarenplan tegen 2024.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

CD&V behaalde in 2018 34,2% van de stemmen, een fractie van een procent meer dan Open VLD. De burgemeesterssjerp kwam richting CD&V en Karolien Damman werd de eerste vrouwelijke burgemeester van Kortemark.

Oranje-blauw vormde dezelfde coalitie als de vorige legislatuur, beide partijen kregen negen zitjes. Eerlijk en Bezorgd, de vroegere éénvrouwspartij van Rita Tyvaert ging van één naar twee zetels. N-VA behield de twee zitjes, maar Geert Vercruysse ging en Veerle Vanslembrouck kwam. Ex-N-VA’er Mark Pollentier zetelde vanaf eind 2020 onafhankelijk. En dan was er nog CONTENT, vertegenwoordigd door Tim Deweerdt.

Even leek het erop alsof zij een zitje van N-VA zouden afsnoepen door een al dan niet ongeldig stembiljet. Open VLD’er Ronny Vierstraete startte als raadsvoorzitter, maar liet zich begin 2020 vervangen door Jan Stoens. Sinds 1 januari 2022 wordt hij opgevolgd door CD&V’er Koen Decleir.

Belangrijkste realisaties

Oranje-blauw houdt nog steeds voet bij stuk de meeste zaken van hun ambitieus meerjarenplan te kunnen realiseren, al dan niet in uitgesteld relais, met dank aan, jawel, corona. Grootste eyecatcher was het futuristische De Roende, waar je sinds eind november 2019 terechtkan op de dienst Burgerzaken, Kind en Gezin, het Sociaal Huis en het Lokaal Dienstencentrum.

Daarnaast zette de gemeente in op eenduidige, snelle communicatie en lanceerde recent nog haar nieuwe website. Wat mobiliteit betreft, werd met fietsstraten (helaas lappen sommige automobilisten nog de regels aan hun laars) ingezet op de schoolgaande jeugd en andere zwakke weggebruikers, terwijl er 3.000.000 euro voorzien wordt in wegenis- en fietsinfrastructuur.

Het Krekedalfietspad was een hele mooie realisatie. De nieuwe mattenzaal nabij de Kouter krijgt stilaan vorm. De algemene gemeentebelasting ging van 150 naar 60 euro en werd uiteindelijk afgeschaft in 2021.

Grootste miskleunen

Het ware beter te spreken van spijtige politieke erfenis dan van een miskleun. Kortemark was te klein toen het schepencollege in oktober 2019 aankondigde het zwembad te sluiten. Het jaarlijks terugkerend exploitatietekort van zo’n 180.000 euro en de meer dan 600.000 euro geschatte renovatiekosten – voor onder andere een nieuwe dakconstructie en energiebesparende maatregelen – lagen aan de basis van deze beslissing.

Een nieuw zwembad zou al snel zo’n 8 miljoen euro gaan kosten, als je de buurgemeenten bekijkt. De gemeente Kortemark investeert wel verder in zwemlessen, schoolzwemmen en inwoners die elders recreatief een baantje gaan trekken. De oppositie was niet mals voor oranje-blauw en het regende petities met betrekking tot behoud van de Flipper.

Volgens CONTENT is het probleem in Kortemark trouwens veel groter dan alleen dit zwembadprobleem. De toekomst zal uitwijzen waar de beste stuurlui stonden.

Geplande projecten

De werken aan de Torhoutstraat werden een paar maanden geleden aangevat. Fase 1 omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel tussen Hermitagestraat en Kasteelbeek. Het project wordt gecombineerd met de aanleg van een vrijliggend fietspad.

De Spoorwegstraat in Zarren kreeg al haar make-over, de heraanleg van de Sneppestraat en een stuk van de Seizoenwerkerslaan en de Handzamestraat volgen. Er werden ook subsidies toegekend voor de heraanleg van de Hospitaalstraat. Ook de Lichterveldestraat wordt heraangelegd met daarbij een gescheiden rioleringsstelsel.

Verder op de planning staan een nieuwe loods voor de technische dienst en ook CC De Beuk, dat te kampen heeft met enkele structurele problemen, zal aangepakt worden, ten einde in 2024 als volwaardige cultuurtempel te kunnen fungeren. Ook OC De Kouter, in de schaduw van de nieuwe mattenzaal, krijgt een dringende opfrisbeurt.

Het rapport

Oranje-blauw begon ambitieus aan de nieuwe legislatuur met grootse plannen en projecten, iets wat in het verleden al vaker gehekeld werd door de oppositie en vaak als prestigeprojecten werd bestempeld.

De beleidsploeg zal in elk geval een serieus tandje bij moeten steken om alles rond te krijgen tegen 2024.

De gemeente zette met De Roende en de nieuwe visie op communicatie in op klantvriendelijkheid en het is uitkijken naar de ingebruikname van de nieuwe bib en de dienst Vrije Tijd op de Brouwerijsite.

De afschaffing van de algemene gemeentebelasting mogen we ook niet vergeten, maar het fijnste is toch dat het gemeentebestuur de veiligheid voor de zwakke weggebruiker letterlijk en figuurlijk dik in de verf zette en oog heeft voor de schoolgaande jeugd.