Gemeenterapport voor Komen-Waasten: jeugdig enthousiasme maar ook jeugdzonden

Komen-Waasten, de meest bijzondere, vaak zelfs complexe gemeente van het land, kende in 2018 een regelrechte politieke grondverschuiving. Niet alleen kwam er een einde aan bijna 60 jaar bestuur door dezelfde partij, met Alice Leeuwerck kwam meteen ook een piepjonge burgemeester aan het roer te staan.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Wanneer de term’ aardverschuiving in de mond wordt genomen, dekt het op gebied van de politiek in Komen-Waasten niet eens de lading. In 2018 kwam een einde aan 66 jaar onafgebroken bestuur door de partij ACTION. Tijdens deze periode slaagde de politieke partij er zelfs in 30 jaar lang de absolute meerderheid in de wacht te slepen. Toen Alice Leeuwerck de burgemeesterssjerp voor het eerst mocht omgorden, werd het dan ook een machtswissel die werd overgoten met een zuur sausje. De nieuwe first lady van de grensgemeente was piepjong maar had haar politieke strepen ondertussen al verdiend. Toch werd ze het mikpunt van heel wat spot die vaak de grenzen van het aanvaardbare opzocht. Meer dan eens werd zelfs haar familie door de mangel gehaald, waar het vooral haar leeftijd was die haar politieke tegenstanders in de ogen prikte. Later werd Alice meteen ook de eerste burgemeester die tijdens haar ambt zwangerschapsverlof opnam. Het werd een unicum voor ons kleine landje, wat meteen ook een hiaat in de wetgeving bloot wist te leggen. Er was geen enkele omkadering noch regelgeving voor burgemeesters die moesten bevallen. Voor Alice werd het een startsignaal om de rechten van de vrouw in de politiek op te waarderen naar de moderne tijd.

Belangrijkste realisaties

Met de komst van de nieuwe tripartite werd meteen werk gemaakt van een open communicatie richting burgers. De frisse en jeugdige invloed liet zich meteen opmerken door de burgers zoveel mogelijk te betrekken bij het bestuur. Sociale media, nieuwsbrieven en zelfs lokale influencers moesten het elan van Komen-Waasten oppoetsen. De nieuwe manier van communiceren werd vooral tijdens de verschillende lockdowns erg gewaardeerd. Daarnaast waren de invloeden van Groen ook meteen merkbaar. Er werd zwaar ingezet op een compleet vernieuwd afvalbeleid, waar vooral sluikstorters stevig werden aangepakt. Enkele indrukwekkende investeringen in verschillende afvalpunten konden op een algemene bewondering rekenen, tot ver buiten de gemeentegrenzen. Ook de heropwaardering van de Leieboorden tot een volwaardige, toeristische trekpleister werd met loftrompetten ontvangen.

Grootste miskleunen

Hoewel het nieuwe gemeentebestuur stevig kon scoren met de moderne en frisse manier van communiceren, moesten ze ook enkele zure en vooral pijnlijke appels verorberen. Tijdens een uitgebreide analyse van de kerken op het grondgebied, 7 in totaal, bracht een bouwkundig expert een apocalyptisch beeld van het religieuze erfgoed. De kerken waren niet langer in belabberde staat maar waren ondertussen al aan het flirten met de status van ruïne. Kapotte daken, verloederde en afbrokkelende muren en water die vrij spel had? Het is slechts een bloemlezing uit een eindeloze lijst aan gebreken die aan het licht kwamen. De conclusie was dan ook verpletterend: een grondige renovatie van de kerken moest reeds 50 jaar geleden worden uitgevoerd. Er werd meteen ook een hallucinant prijskaartje bekend gemaakt. Tientallen miljoenen euro’s zouden moeten worden gevonden om de eerste, dringende reparaties uit te voeren. Wat volgde was een politiek getouwtrek dat vaak meer weg had van een slechte komedie dan van daadwerkelijk bestuur. Het nieuwe bestuur gaf schijnbaar niet echt veel om de toestand van de gebouwen maar gebruikte iedere letter van het rapport om hun voorgangers met de grond gelijk te maken. De oppositie schoot terug met scherp door fijntjes te benadrukken dat de tripartite in het verleden ook netjes in het gemeentebestuur zat en dus mee mocht stemmen. De gemeenteraden, die online te volgen waren, werden op die manier meteen een politiek dieptepunt.

Geplande projecten

Met nog drie jaar voor de boeg en heel wat dossiers op tafel, worden het dan ook nog spannende tijden voor de Komenaars. De ingrijpende werken aan de Fortstraat moeten de verkeersknoop van het centrum ontwarren en de verkeersveiligheid verhogen. Zowel handelaars als weggebruikers kijken uit naar het finale resultaat van dit monsterproject dat mee de toekomst van de grensgemeente zal helpen bepalen. Ook voor de arbeiders van de gemeente staan er flinke veranderingen op het agenda. De aftandse loodsen, waar ze nu de voertuigen en materialen stockeren, zullen plaats maken voor een gloednieuw exemplaar. Het absolute topproject wordt dan weer de bouw van een nieuwe sporthal. Er wordt nog steeds stevig gedebatteerd over de punten en komma’s al lijkt iedereen het er over eens dat Komen-Waasten een gezonde gemeente moet worden. Een hypermoderne sporthal is daarom dan ook onmisbaar. De eerste plannen spreken over een ecologisch en duurzaam gebouw dat alle verenigingen een sportief onderdak moet geven. Burgemeester Alice Leeuwerck liet ondertussen al weten dat de plannen niet volledig gefinaliseerd zullen worden in de komende drie jaar en hoopt dan ook dat de burgers haar mandaat bij de volgende verkiezingen verlengen.

Het rapport

Met de komst van het nieuwe bestuur kreeg Komen-Waasten een frisse en jeugdige injectie. Het vertaalde zich nagenoeg meteen in een nieuwe aanpak waarbij vooral werd ingespeeld op jonge communicatiekanalen. De jeugd kreeg een stem in het dagelijkse bestuur van de gemeente en ook de kaart van de ecologie werd volop getrokken. Meer dan eens wist Komen-Waasten zich dan ook op nationaal niveau te onderscheiden, met de erkenning van de wandelpaden als flitsend voorbeeld. Helaas brengt het jeugdige enthousiasme ook vaak een gedrag met zich mee dat flirt met het puberale. Meerderheid en oppositie die elkaar publiekelijk negeren, een bijna continuïteit aan venijnige opmerkingen tijdens de gemeenteraden tot zelfs gemene instagramposts? De Komenaars werden de afgelopen drie jaar met de regelmaat van de klok getrakteerd op een politiek steekspel dat met gemak kan kampen met de betere TV-series. Toch heeft dit bestuur, uniek in zijn soort want de oppositie levert in Komen-Waasten immers meer schepenen af dan de meerderheid, een ongekend potentieel in handen. Jeugdig enthousiasme aan de ene kant, politieke terreinervaring aan de andere kant. Mochten beiden de weg van het compromis weten te vinden, dan heeft Komen-Waasten alles in huis om de modelgemeente van de toekomst te worden.

Ons verdict: voldoende

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.