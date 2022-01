Gemeenterapport voor Dentergem: onteigeningsprocedures laten dossiers aanslepen

Halverwege de legislatuur heeft Dentergem nog heel veel werk voor de boeg, al zijn er verzachtende omstandigheden. Grondeigenaars die niet willen verkopen of vertragingen in bouwdossiers waarbij het gemeentebestuur alleen maar van aan de zijlijn kan toekijken. Vooral Wakken wordt met drie dossiers die vastzitten het zwaarst getroffen.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Alles bleef bij hetzelfde: 12 zetels voor Eendracht en 7 voor Focus 8720, de fractie die verrees uit de as van Stap 4. Koenraad Degroote is inmiddels een van de langst zetelende burgemeesters van onze provincie.

Ondanks die meerderheid van bijna 60 procent voerde Eendracht een (noodzakelijke) verjongingsoperatie door. Dat uitte zich in twee schepenwissels. Op 1 april vorig jaar gaf Philip Vanhaesebrouck zijn sjerp door aan de 16 jaar jongere Gunther Simoens, die de externe communicatie en de toeristische troeven van de gemeente op een modernere leest wil schoeien.

Ongeveer eenzelfde leeftijdskloof zit er tussen Rita Delmotte en Charlotte Vandemoortele. Die laatste nam eind vorig kalenderjaar het schepenambt over van haar “politieke moeder” en erft van Vanhaesebrouck financiën. Met wat er de komende jaren nog op de plank ligt, krijgen zij gegarandeerd voldoende kansen om zich te manifesteren.

Belangrijkste realisaties

Gerealiseerd is de langverwachte verbindingsweg tussen de Gottemstraat/Wontergemstraat en de Statiestraat nog niet, maar na het deze maand geplande archeologisch onderzoek kunnen de werken eindelijk starten. De nieuwe verkeersader moet de druk op het centrum verminderen. Niet verwonderlijk dat de burgemeester en co dit als het belangrijkste dossier van deze regeerperiode beschouwen. Over de volledige lengte van een kleine kilometer krijgt de weg een dubbelrichtingsfietspad van bijna drie meter. Kostprijs: bijna 650.000 euro.

Ook dit kalenderjaar worden naast de sporthal in Markegem twee padelvelden aangelegd. Wel al helemaal achter de rug is de opknapbeurt van het Leieheem. Het ontmoetingscentrum in Oeselgem kreeg onder meer een schuifwand, een terras, meer beglazing, camerabewaking en een aparte berging. Inmiddels kregen ook alle kerkgebouwen een nieuwe verflaag.

Grootste miskleunen

Opvallend genoeg zitten in Wakken drie dossiers, allemaal op wandelafstand van elkaar, muurvast en dat compleet buiten de wil van de gemeente om. Ten eerste is er de inmiddels jarenlang geplande buurtparking in de Mandelstraat, waarvoor de gemeente de gronden nu via gerechtelijke weg wil onteigenen.

In diezelfde straat zit de bouw van 25 seniorenflats in het slop. Door de nieuwe regiovorming van de Vlaamse regering is niet duidelijk of de sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis/Helpt Elkander ondanks de nodige akkoorden met de gemeente daar in actie mag schieten. Tot grote onvrede van het gemeentebestuur.

Aan de andere zijde van het centrum, achter Domein Kloosterhof, heeft de gemeente ambitieuze plannen voor een recreatie- en ligweide met verhuur van kajaks op de Mandel, maar ook daar dreigt een lastige onteigeningsprocedure. Zo lopen al die dossiers zeker twee jaar vertraging op.

Geplande projecten

Er moeten tegen het einde van deze legislatuur nog heel wat dossiers in een beslissende plooi vallen. Blikvanger daarbij is het onderbrengen van de bibliotheek en de buitenschoolse kinderopvang in de A-vleugel van wzc Samen in Wakken. De gemeente is daar afhankelijk van de bouw van een nieuw rusthuis, die forse vertraging heeft opgelopen. Pas als de bib weg is uit Hondius kan ook het cultuurcentrum worden aangepakt.

Nog in de pijplijn: de afbraak van café Bizarre op de hoek van de Dreve en Statiestraat. De kroeg met de rode gevel ruimt plaats om het voetpad te verbreden en de hele hoek een fraaiere en verkeersveiliger inrichting te geven. Het zaaltje wordt behouden voor kleine activiteiten.

Er komt een derde voetbalveld, grenzend aan de huidige terreinen van KZ Dentergem, om de toekomst van liefhebbersclub Wymar Oeselgem te verzekeren. Ook de tekenacademie wacht nog op renovatie.

Het rapport

Op basis van het aantal realisaties verdient de gemeente een buis, maar ze botst op grondeigenaren die niet willen verkopen of vertraging van bouwdossiers in Wakken, waar het bestuur enkel aan de zijlijn kan toekijken. Een geval van overmacht dus.

Onteigenen is ook het codewoord voor de aanleg van een afgescheiden fietspad op de Meulebekesteenweg, een dossier dat al ruim twee decennia aansleept. Dentergem bekostigt die, maar de eigenlijke realisatie is in handen van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Over het algemeen bekeken dus geen al te fraai rapport, maar verzachtende omstandigheden zijn er bij de vleet.

Ons oordeel: Voldoende

