Gemeenterapport voor Brugge: congresgebouw moet stad extra boost geven

De tripartite van de Brugse burgemeester Dirk De fauw verkondigde steile ambities aan het begin van de legislatuur. Het pas geopende beurs- en congrescentrum moet het zakentoerisme én de horeca een boost geven, maar het Brugs klimaatplan laat lang op zich wachten. De terugkeer van de Ronde van Vlaanderen is een pluim op de hoed van de burgemeester, en de vooruitgang in het stadiondossier is zeker ook een pluspunt. Het debacle van de zwarte kerstcontainers ligt evenwel ook nog vers in het geheugen.

Belangrijkste realisaties

Het Gruuthusemuseum heropende na grondige renovatie in mei 2019 de deuren, een beslissing van het vorig bestuur. De opening van het nieuwe beurs- en congresgebouw BMCC in december 2021 moet een boost geven aan zakentoerisme en horeca.

Het Brugs Menswaardig Inkomen en een nieuw sociaal kompas werden ingevoerd. Brugge kreeg een dierenpolitie, een dierenvoedselbank en The Student Village. De havens van Zeebrugge en Antwerpen fuseerden in 2021, net als de sociale huisvestingsmaatschappijen Vivendo en BMH.

Brugge was gaststad voor het WK wielrennen in september 2021 en fungeert vanaf 2023 opnieuw als startplaats van de Ronde van Vlaanderen, afwisselend met Antwerpen. Het stadsbestuur slaagde erin het voetbaldossier te deblokkeren en reikt zowel voor Club als voor Cercle faciliteiten aan voor nieuwe stadions.

Wat gebeurde er na 14 oktober 2018? Zittend burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) moest op 1 januari 2019 zijn sjerp afgeven aan zijn grote rivaal Dirk De fauw (CD&V). De christen-democraten werden met 31,9 procent van de stemmen opnieuw de grootste partij. De socialisten behaalden 19,4 procent van de stemmen, Open VLD 13,3 procent. Dirk De fauw koos voor een bestuur met die drie partijen. De drie oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en Groen vertegenwoordigen samen één derde van de stemmen. Tijdens deze legislatuur ruimden drie schepenen plaats voor hun opvolgers: Pieter Marechal (CD&V) verving in januari 2021, na twee jaar, Martine Matthys als personeelsschepen, Jasper Pillen (Open VLD) werd in augustus 2021 schepen van Onderwijs en Burgerzaken in plaats van Ann Soete en Mieke Hoste (Vooruit) nam op 1 januari 2022 de fakkel over van toerismeschepen Philip Pierins.

Geplande projecten

Er komt dit jaar normaal een klimaatplan om Brugge in 2050 klimaatneutraal te maken. Vanaf april heeft parking ’t Zand er 635 parkeerplaatsen bij.

Het stadsbestuur ijvert voor een fusie van de ziekenhuizen AZ Sint-Jan en Sint-Lucas, Visit Bruges probeert het internationaal toerisme te herlanceren. Brugge krijgt een nieuwe brandweerkazerne, Lissewege een polyvalente zaal, Koolkerke een sportzaal en Zeebrugge het park Knapen.

Het gemeentehuis van Sint-Andries wordt gerenoveerd. De Sint-Pietersplas wordt opgewaardeerd. Woonzorgcentrum Minnewater verhuist naar de Sint-Pietersmolenwijk. Komende zomer wordt de eerste steen gelegd van expohal Brusk. Musea Brugge pakt uit met expo’s rond Otobong Nkanga en Hugo van der Goes. Er komt een seniorenbehoeftenonderzoek. De dienstverlening aan huis moet verbeteren met de Bruggelingenbus en wellicht heeft Club in 2024 een nieuw stadion.

Grootste miskleunen De locatie van de kerstmarkt op ’t Zand, de zwarte kerstcontainers en een weinig begeesterend Wintergloed. De renovatie van de Biekorf als motor voor een nieuwe, creatieve wijk in de buurt van de stadsrepubliek werd in de koelkast gestopt wegens de extra stadsuitgaven en minder inkomsten door corona.Het is nog altijd wachten op een Brugs klimaatplan, ondertussen worden de laatste stukken open ruimte aangesneden. Het Henri Serruysziekenhuis in Oostende scheurde zich af van het AZ Sint-Jan.Het duurt veel te lang eer verkeersonveilige toestanden aangepakt worden, al hangt dit doorgaans af van Vlaamse financiering: te hoge snelheid in Lissewege, nog geen groen licht voor een tunnel of brug aan het stationsplein, de herinrichting van de Brugse ring. De Lijn pakt nog niet uit met elektrische busjes voor de binnenstad.Brugge slaagt er niet in zich op de kaart te zetten als hippe en trendy winkelstad.

Het rapport

Het bestuursakkoord voor 2019-2024 pakte uit met 515 beleidspunten waaronder 245 werven op het openbaar domein. Een warm, sociaal, verbindend en participatief Brugge is het motto van burgemeester Dirk De fauw.

Voorlopig komen de burgerbudgetten niet van de grond. Al mag corona gerust als alibi aangehaald worden. De oppositie klaagt dat zij geweerd wordt uit vele organisaties. Inspraak is soms nog een hol begrip, het overleg is bij wijlen enkel na-spraak. Een banaal ‘nijpend’ probleem als te weinig wc’s in onze parken raakt niet opgelost.

De fauw is meer een volksmens dan zijn voorganger Landuyt en dus populairder. Dat Wintergloed, een flauw afkooksel van het Gents lichtfestival, geprezen wordt, is typerend voor de Brugse middelmaat.