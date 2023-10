Gemeenterapport Avelgem: Komst recyclagepark kan gefaald handelsplan niet verdoezelen

Een ware verrassing in Avelgem na de verkiezingen van oktober 2018: Gemeentebelangen Avelgem won de verkiezingen overtuigend en koos Tandem als partner om in de coalitie gbA-Tandem te stappen. CD&V moest voor het eerst in 30 jaar het onderspit delven, en nam samen met N-VA plaats in de oppositie. Kon de onervaren ploeg rond burgemeester Lut Deseyn de torenhoge ambities en verwachtingen waarmaken?

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Een verrassing van formaat in Avelgem, toen CD&V na 30 jaar nog eens de verkiezingen verloor. De christendemocraten verloren maar liefst 16 procent en 4 zetels (van 10 naar 6). De liberale winnaar Gemeentebelangen (36,6%) greep de macht en sloeg de handen in elkaar met het linkse Tandem (27,2%). Met Lut Deseyn (Gemeentebelangen) kreeg Avelgem voor het eerst een vrouwelijke burgemeester. Tandem vulde drie schepenzetels in, gbA twee. In mei 2020 stopte schepen van Klimaat en Milieu Erik Vandereecken plots met politiek. Hij werd opgevolgd door Sandra Platteau, die schepen van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen werd. Vandereeckens bevoegdheden werden overgenomen door Annicq Verschuere. Begin 2023 werd Jules Lampole als schepen van Sport, Cultuur, Onderwijs en Toerisme opgevolgd door Liesje Cartreul. Intussen werd ook duidelijk dat de oppositie niet stilzit. CD&V Avelgem trekt als ‘Team Avelgem’ naar de stembus.

Belangrijkste realisaties

Het gemeentebestuur zette, zoals beloofd, vooral in op mobiliteit, sport en sociale zaken. De nieuwe fietsverbindingen waren een schot in de roos. In 2021 begonnen ook de renovatiewerken aan het Sociaal Huis. De bedoeling is om het gebouw energiezuiniger en dus kostenefficiënter te maken zodat alle diensten van het gemeentehuis er vanaf 2024 kunnen verblijven. Het gemeentebestuur kreeg ook na veel vijven en zessen het omnisportveld op de Munkkouter erdoor, net als het veelbesproken skatepark bij het evenemententerrein. De infrastructuur in Spikkerelle is nog onder constructie, wel al doorgevoerd is de verledding in Sportcentrum Ter Muncken. Ook de renovatiewerken aan het recyclagepark zijn toch nog van start kunnen gaan. Avelgem trachtte ook de lokale handel aan te zwengelen, onder meer met de organisatie van de Boerenmarkt, die in 2023 zijn tweede editie kende.

Grootste miskleunen

Het mobiliteitsplan voor Avelgem-Centrum moest de problemen met de N8 en de file tijdens spitsuren oplossen, maar slaagde daar niet helemaal in. De coalitie beloofde ook het handelscentrum opnieuw te doen bruisen en de straten herop te frissen. Dat gebeurde niet, meer zelfs: het aantal handelaars ging er de afgelopen jaren opnieuw op achteruit. Het allesomvattende masterplan, volgens de oppositie noodzakelijk, kwam er ondanks een eerste studie, nog niet. Ook de centralisatie van de technische dienst, die gehuisvest is in aftandse gebouwen op drie verschillende sites en zou verhuizen naar een nieuwbouw, is door de economische malaise uitgesteld. Er wordt uitgekeken naar een alternatief. Vers in het geheugen zit ook de kwestie van de begraafplaatsen. Veel van de gedenkplaatjes op de columbaria en de strooiweides werden verwijderd zonder communicatie naar de nabestaanden. Dat wekte veel frustraties op bij de getroffenen.

Geplande projecten

Het ‘Collector Aquafin Kaphoek’-project zit in de pijplijn. In tien straten in de Scheldegemeente komt nieuwe riolering. Avelgem speelt ook een cruciale rol in het Ventilusproject van de Vlaamse overheid, als eindpunt van het tracé. Avelgem verhardt niet alleen, het vergroent ook. Zo wordt het industrieterrein Pattyne-Duprez omgevormd tot een natuurlijke groen-blauwe zone van 1,2 ha. Met het project van Intercommunale Leiedal en de gemeente wordt in 2025 van start gegaan.

Tegen volgende zomer zal ook het gemeentehuis verhuizen. Alle diensten worden gecentraliseerd bij het opgesmukte Sociaal Huis, er worden trage wegen heraangelegd en er is het onthardingproject aan Spikkerelle. Ook de realisatie van een trage doorsteek op de campus SJB, en een groot onthardingsproject rond de Sint-Janstraat, met nieuwe doorsteken en 1.300 vierkante meter ontharding en groenaanplant, zitten er nog aan te komen.

Het rapport

De wissel van de macht in Avelgem werd ontvangen als een nieuwe frisse wind. Het gemeentebestuur was openlijk ambitieus, en veel van de aangekondigde projecten werden gerealiseerd, weliswaar duurder en later dan verwacht. Net zoals veel andere Vlaamse steden en gemeenten moest Avelgem besparen en snoeien in zijn plannen. Toch kwamen mooie projecten als de fietsverbindingen en het recyclagepark alsnog van de grond. Daartegenover stond dat het mobiliteitsplan geen doorslaand succes was en ook de verhoopte ommezwaai van de lokale handel kwam er niet. Het schepencollege kan terugblikken op vijf 5 jaar van degelijk beleid, in moeilijke omstandigheden, maar dat betekent niet dat het op zijn lauweren kan rusten. De hete adem van Team Avelgem (voorheen CD&V) hijgt hen in de nek.

Ons oordeel: Voldoende

