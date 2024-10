Geert Vandeputte (Gemeentebelangen) is nieuw in de gemeenteraad van Heuvelland: “Eindelijk tijd om aan politiek te gaan doen”

Geert Vandeputte (57) heeft al langer zin in politiek, maar door zijn drukke beroepsbezigheden vond hij er de tijd niet voor. “Ik baat samen met mijn vrouw Kristine Strubbe en onze zoon Gert Jan een gemengd landbouwbedrijf uit en we hebben ook nog een bedrijf dat speelpleinen en fietsenstallingen aanlegt. Nu Gert Jan volop meedraait, kan ik wat meer tijd vrijmaken. Landbouw, vernieuwing van de dorpen en investeringen in landelijke wegen en buitengebied zijn de zaken waar ik voor ga. Ook het zelfvoorzienend worden qua energie, iets waar wij in de landbouw al ver mee staan, wil ik doorgetrokken zien naar de gemeente. Ik ben geen tafelspringer, maar iedereen kan bij mij terecht.” Geert haalde 403 stemmen.