“Focus op geleidelijke en voorzichtige schuldafbouw”: kersvers schepen Marc Descheemaecker (N-VA) licht plannen voor Middelkerke toe

Middelkerke heeft een nieuwe bestuursploeg waarin Marc Descheemaecker (N-VA) een sleutelrol speelt. De nieuwe eerste schepen heeft de verantwoordelijkheid over mobiliteit, parkeren en wegwerkzaamheden. Daarnaast beheert hij de gemeentelijke financiën, met specifieke aandacht voor begroting, fiscaliteit, retributies en verzekeringen. Ook de sport en sportfaciliteiten in de gemeente vallen onder zijn hoede, evenals Europese zaken en de patiëntenstop bij zorgverleners.

Na zijn verhuizing naar Middelkerke, bouwde Marc Descheemaecker de N-VA-afdeling opnieuw op. Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen trok hij de lijst en behaalde N-VA één zetel. “Het resultaat was niet wat we hoopten, maar die ene zetel bleek uiteindelijk cruciaal voor de coalitievorming”, klinkt het.

De functie van schepen van financiën past perfect bij de expertise en visie van Marc Descheemaecker.

“Financiën, begroting en goed beleid, dat is echt mijn ding”, vertelt hij. “Het gaat niet alleen om de cijfers op orde houden, maar ook om strategisch vooruitdenken. Als je weet dat het gaat regenen, moet je zorgen dat je een paraplu bij de hand hebt. Vooruitzien en plannen is essentieel om een gemeente op een gezonde manier te besturen.”

Als schepen van Financiën heeft Marc een duidelijke visie voor de komende zes jaar. “We hebben samen met de coalitie een beleidsplan opgesteld. Alles wordt project per project besproken, met de focus op een geleidelijke en voorzichtige schuldafbouw. Dat staat zwart op wit in onze overeenkomst en vormt een ankerpunt in mijn beleid.”

Ontsluiting

Een van de meest ambitieuze onderdelen van het akkoord betreft de toeristische ontsluiting van Middelkerke. “De brug zal er komen”, zegt Descheemaecker. “Hoewel de nood nu vooral tijdens de toeristische piekmomenten groot is, moeten we ook naar de toekomst kijken. Het vrachtvervoer via het kanaal blijft groeien en we moeten ons daarop voorbereiden.” Vlaanderen dekt de volledige kosten. “Als we deze kans nu afwijzen, mogen we niet klagen als we binnen vijf jaar in de file zullen staan.”

Een van de belangrijke projecten is de aanpak van het Rauschenbergplein. “We hebben afgesproken om dit in eerste instantie zonder hoogbouw te realiseren. De vroegere tennis krijgt een grote groene parkomgeving, gefinancierd door een ondergronds parkeercomplex. Indien nodig kan een klein gebouw worden gerealiseerd met een footprint van minder dan 10 procent van het plein, om het financieel evenwicht te waarborgen.”

Ook de zogenoemde missing link tussen Westende en Middelkerke en tussen Middelkerke en Oostende via de zeedijk, staat hoog op de agenda. “Het woord missing link heb ik zelf gelanceerd en Jean-Marie heeft het overgenomen. Als we dat kunnen realiseren, zetten we een grote stap vooruit.”

Nieuw gemeentehuis

De bouw van het nieuwe gemeentehuis is geen absolute prioriteit, maar ook geen dossier dat mag blijven hangen. “Als er middelen zijn, realiseren we het, maar het mag zeker geen unfinished business worden,” stelt Marc Descheemaecker.

Daarnaast wil hij ook een breder draagvlak creëren voor belangrijke beslissingen. “We gaan proberen om de oppositie meer te betrekken. Als je grote keuzes maakt, is het altijd beter als die gedragen worden door alle politieke spelers in de gemeente. Het moet niet telkens een spel zijn van 13 tegen 12. Dat zou ongezond zijn voor Middelkerke, zeker op lange termijn. Samenwerken leidt tot stabieler en duurzamer beleid.”

Voor Marc is sport niet enkel een fysieke activiteit, maar ook een cruciaal sociaal en karaktervormend element. “Het is belangrijk dat kinderen samen sporten. Het creëert vriendschappen die een leven lang kunnen meegaan. In Middelkerke zijn er 16 sportclubs die aandacht besteden aan de jeugd. Die willen we niet alleen steunen, maar ook structureel versterken.”

Daarnaast gaat hij ook de strijd aan met de patiëntenstops bij zorgverleners. Marc Descheemaecker vertelt hoe een persoonlijke ervaring met de patiëntenstop hem tot actie bracht. Na geweigerd te zijn bij drie dokterspraktijken, realiseerde hij zich dat de medische capaciteit niet meegroeit met de bevolkingsgroei. Hij wil samen met huisartsen, tandartsen en andere zorgprofessionals zoeken naar oplossingen.

Daarnaast introduceert Middelkerke gratis openbaar vervoer voor jongeren tussen 6 en 18 jaar. “Dit biedt een veilige en gemakkelijke manier om naar school te reizen en bevordert de vertrouwdheid met het openbaar vervoer”, besluit Marc Descheemaecker.