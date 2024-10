Filip Naert (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Tielt: “Op een positieve manier oppositie voeren”

Deze gewezen rijkswachter en politieagent verhuisde na zijn huwelijk van Tielt-centrum naar Aarsele. Hij is tegenwoordig alleenstaand. De 66-jarige Filip Naert was de lijsttrekker van de nieuw opgerichte afdeling van Vlaams Belang en kreeg 453stemmen achter z’n naam. “Daar ben ik tevreden mee. Twee zetels was hetgeen waar we zo ongeveer op hadden gehoopt en dat hebben we ook behaald. De komende jaren wil ik op een positieve manier oppositie voeren. Bij sommige dossiers lijkt wat nuance nodig, terwijl veel geplande wegenwerken, zoals pakweg de Neringenstraat of de Deinsesteenweg, maar blijven uitgesteld worden. We gaan met onze partij met plezier de belangen van Tielt en Meulebeke verdedigen in de gemeenteraad.”