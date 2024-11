Dominique Vanbillemont (Samen met Sander) is nieuw in de gemeenteraad van Koksijde: “Samen kunnen we veel meer dan alleen”

Dominique Vanbillemont (39) is mede-zaakvoerder van Thuisverpleging Bruneel & Team, man van Magalien Bruneel en papa van Pauline en Elle-Marie. Dominique is gek op sporten, in het bijzonder fietsen en lopen. Door zijn sportieve genen en interesse en zijn mooie aantal voorkeurstemmen (1.309) is hij de geknipte persoon om vanaf september 2028 de functie van schepen van sport waar te nemen.

Dominique staat naar eigen zeggen erg positief in het leven. Dat verklaart ook zijn slogan: “Samen lachen en voluit genieten.” Zijn eerste reactie na de resultaten van 13 oktober? “Bedankt! Mijn doel is nu om positieve energie over te brengen naar iedereen. Samen kunnen we veel meer dan alleen!”