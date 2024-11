Dominique Cool trapt na verkiezingsnederlaag na naar zijn opvolger: “Schijnheilig burgemeesterke”

Op de laatste gemeenteraad van deze legislatuur heeft Dominique Cool (N-VA) voor het eerst in persoon gereageerd op zijn verkiezingsnederlaag in Langemark-Poelkapelle. De afscheidnemende burgemeester viseerde daarbij vooral de CD&V-fractie.

De eerste gemeenteraad na de verkiezingen – en meteen ook de laatste in zijn huidige bezetting – leek aanvankelijk weinig in huis te hebben. De punten werden er in sneltempo doorgejaagd, maar het venijn zat in de staart. Vooral de N-VA, die als onderdeel van de lijst Team Nieuw Bestuur de gemeenteraadsverkiezingen verloor, trok nog eens hard van leer. Eerst nam schepen Peter Vantomme een brief “van een verwarde oud-burgemeester” die rondgedeeld werd in Poelkapelle op de korrel. “Daarin werd onze lijsttrekker benoemd met de woorden grenzeloze arrogantie, pretentie en hoogmoed. Is het zo dat we als volwassen mensen met elkaar omgaan?”, stelde Vantomme de vraag.

Hypocrisie

Vervolgens was het de beurt aan Dominique Cool om het woord te nemen. De huidige burgemeester had na de nederlaag op 13 oktober nog niet willen reageren in levende lijve. Alleen via Facebook had hij al aangekondigd te stoppen met politiek. Maar nu gingen wel alle remmen los. “Ik wil het hebben over de rode draad die ik de voorbije twaalf jaar aan den lijve mocht ondervinden”, begon hij. “Het is meteen ook een waarschuwing voor de komende jaren. Ik wil waarschuwen voor de emotionele hypocrisie binnen CD&V. Ze hebben zich altijd gepresenteerd als een partij van waarden en principes. Maar hoe vaak worden die niet opgeofferd voor politieke winst? Wij werden in de coalitie meteen gekortwiekt en gemaakte afspraken de nek omgewrongen. Achterklap en geheimen waren dagelijkse kost om ons in een slecht daglicht te plaatsen.”

Frisse wind

“Maar ik wil ook de frisse wind belichten waar Team Nieuw Bestuur voor stond”, ging Cool verder. “Een frisse wind die jammer genoeg onvoldoende werd gesmaakt en niet kreeg wat ze verdiende bij de stembusgang. Ik wil nadrukkelijk alle mensen bedanken die wél in ons geloofden en ons hun vertrouwen schonken. Wij stonden klaar voor verandering. Samen konden we bouwen aan een toekomst waarbij eerlijkheid en rationaliteit de bovenhand namen, maar de kiezer heeft het op 13 oktober duidelijk anders gewild en gaf het schijnheilig burgemeesterke een nieuwe kans. Laten we hopen dat de man ze niet terug verprutst door zijn collega’s op een vuile manier in het zak te zetten zoals wij dat dagelijks mochten meemaken. Het is wat het is, we hebben ons geweerd voor wat we waard zijn. Het gaat jullie allemaal goed.”

Toekomstig burgemeester Lieven Vanbelleghem en de voltallige CD&V-fractie verkoos niet te reageren. De installatie van de nieuwe gemeenteraad zal plaatsvinden op donderdag 5 december in de raadzaal van het gemeentehuis.