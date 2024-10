“Dit was vooral spelen op de man en weinig op de bal”: schepen Kristof Vermeire (Team Bredene) verdwijnt uit de meerderheid

Hij wordt al jarenlang geroemd als dossiervreter en betrouwbare schepen, maar toch betaalde Kristof Vermeire samen met zijn verruimingslijst Team Bredene mee het gelag van het blitzoffensief dat Alternatief24 tegen coalitiepartner Vooruit inzette. “In de cijfers zijn we zeker niet de grootste verliezers van de gemeenteraadsverkiezingen maar bij een partij met twee raadsleden komt het verlies van een zetel natuurlijk extra hard aan.” Of hij de resterende zetel zelf zal innemen, daar is Vermeire nog niet uit.

24 jaar maakt Kristof Vermeire al deel uit van de gemeenteraad. “Negen daarvan was ik schepen, nadat ik eerder ook drie jaar raadsvoorzitter was”, opent hij.

De christendemocraat trok deze gemeenteraadsverkiezingen met verruimingslijst Team Bredene naar de kiezer. Hij probeerde hier allicht mee de negatieve spiraal, waarin CD&V terechtgekomen was, te keren. In 2018 moest de partij vanuit de meerderheid immers al een zetel inleveren. Ook toen kwam de klap hard aan.

“Zonder het te willen minimaliseren, maar we zijn deze keer niet de grote verliezers. We gingen er 1,4 procent op achteruit en kwamen amper 60 stemmen te kort om die tweede zetel binnen te halen. Vooruit verloor op 13 oktober 14 procent. Maar als kleine partij weegt verlies natuurlijk veel sneller door.”

Positieve campagne

Vermeire bekent dat hij de klap niet zag aankomen. “We hebben een positieve campagne gevoerd en kregen ook heel wat bemoedigende reacties. Op de keper beschouwd zijn we het slachtoffer geworden van de sterk gepolariseerde campagne, die eerder op een referendum voor of tegen de burgemeester leek. We zijn met Team Bredene, net als Groen (dat zijn enige zetel verloor, red.), tussen twee kemphanen beland.”

“Het resultaat is des te pijnlijker omdat zowat iedereen bevestigt dat ik een hardwerkende schepen was, die bovendien over zware bevoegdheden als ruimtelijke ordening en personeel ging. Jammer dat de kiezer daar weinig of geen rekening mee hield”, klinkt de teleurstelling door. “Het voelt onrechtvaardig, temeer omdat wij ons altijd loyaal hebben opgesteld tegenover onze coalitiepartner. Ik heb steevast het voorbije beleid verdedigd, het tegendeel zou hypocriet geweest zijn.”

“Je stelt je de existentiële vraag: was het allemaal de moeite waard?” – Kristof Vermeire

Vermeire begrijpt dat Vooruit niet anders kan dan nu gesprekken te voeren over een coalitie met A24. “Wat me wel verbaast, is de snelheid waarmee A24 zijn onoverkoombare verschillen met Vooruit achter zich heeft gelaten. De plooien zijn gladgestreken, lees ik uit de mond van Lucas Vandendriessche.”

“Ik heb zowel op de meerderheids- als oppositiebanken gezeten. Ik weet hoe het spel gespeeld wordt. Maar ik ben toch eens benieuwd hoe ze bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, waar ze zoveel kritiek op hadden, zullen aanpakken. Ik vrees dat ze snel met de neus op de feiten gedrukt zullen worden… Nieuwe verkavelingen heb ik steevast heel streng beoordeeld, maar ik wist ook: wat bouwgrond is, zal bouwgrond blijven. Daar kom je niet onderuit.”

Sociale media

Als politicus weet je, ooit moet je een nederlaag slikken. Maar wat zoiets persoonlijk met je doet, daar weet Kristof Vermeire intussen alles van. “Je stelt je de existentiële vraag: was het allemaal de moeite waard? Ik heb tenslotte eindeloos veel tijd in de lokale politiek geïnvesteerd. Nu, het is wat het is.”

“Ik ben trots op wat ik realiseerde. Ik ben geen tafelspringer en heb altijd op de inhoud gewerkt. Wat me daarom nog het meest heeft getroffen, is dat er deze keer naast de eigenlijke campagne ook een ondergrondse is geweest op sociale media (Vermeire verwijst onder meer naar BredeneWatcher op Facebook, red.).”

“Het was onmogelijk om je tegen al de insinuaties, die daar constant werden aangesleept, te verdedigen. Je wist gewoon niet wie erachter zat al vermoed ik natuurlijk een connectie met Alternatief24. Benieuwd trouwens wat de teneur op die pagina’s zal zijn eens de partij tot de meerderheid behoort…”

Expertise

Het leidt er allemaal toe dat Kristof nog niet weet of hij effectief gaat zetelen. “Ik ben er nog niet uit. Maar ik hoop dat, wanneer ik het doe, de meerderheid mijn expertise niet zal weggooien.”

Of hij zich, terugblikkend, de naamswijziging van zijn partij niet beklaagt? “Dit was (is!) een mooi project onder neutrale vlag. We hebben 17 nieuwe mensen op de lijst gezet van wie 12 zonder CD&V-partijkaart.”

“Mijn vurige wens is dat Team Bredene samenblijft en voortwerkt. We hebben ons, geheel volgens ons DNA, tegen niemand afgezet, zijn altijd constructief geweest. Maar ja, deze campagne ging finaal inhoudelijk zowat nergens over. Dit was een pure personenstrijd, waar wij mee het slachtoffer van zijn geworden.”