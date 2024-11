Dennis Bels (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Wevelgem: “Ik wil echt de partij weer op de kaart zetten”

Partijvoorzitter Dennis Bels was lijsttrekker van Vlaams Belang. “Het is positief dat we een zetel hebben gewonnen, geen enkele andere oppositiepartij kan dat zeggen. Maar zelf had ik gehoopt op vier zetels, dus in dat opzicht hebben we misschien net iets te veel pluimen gelaten ten opzichte van cd&v 8560. Over mijn eigen resultaat ben ik best tevreden, met 454 voorkeursstemmen ben ik blijkbaar de best scorende lijsttrekker ooit van Vlaams Belang Wevelgem. Ik heb dan ook enorm ingezet op huisbezoeken. Als toekomstig fractieleider wil ik Vlaams Belang echt weer op de kaart zetten door rechtlijnige en kritische oppositie te voeren en geregeld zelf voorstellen te doen over veiligheid, beleidstransparantie en onderwijsbeleid.”