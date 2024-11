David Dehouck (VoeVeurne) is nieuw in de gemeenteraad van Veurne: “We willen ons programma echt doordrukken”

Met 564 voorkeurstemmen mag David Dehouck (39) zijn eerste stappen in de politiek een succes noemen. Als een van de voortrekkers van het VoeVeurne-programma voelt hij zich gesterkt door het vertrouwen. “De vijf zetels en mijn persoonlijke resultaat zijn echt boven verwachting. Ons programma willen we echt doordrukken. We zetten onze flow verder!” David is IT-projectmanager en de partner van Charlotte Haelterman. Hij is pluspapa van Jules (11), Basile (8) en in blijde verwachting van een dochtertje. Als oudste zoon van Ria en Xavier, tot voor kort zaakvoerders van Salons Driekoningen in Beauvoorde, wou hij zich politiek ontplooien in Veurne. Hij is al jaren betrokken bij verenigingen als KSV Veurne en Freego Snowtrips.