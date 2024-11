Danny Geryl (Samen met Sander) is nieuw in de gemeenteraad van Koksijde: “Ik wil mensen weer meer buiten laten komen”

De gepensioneerde brandweerman-ambulancier Danny Geryl (63) kreeg 1.332 voorkeurstemmen. Heel wat Koksijdenaars kennen hem vooral als redder-hoofdredder van Koksijde, want in die functie was hij 30 jaar actief. Hij engageerde zich als lesgever voor de redders aan zee. Hij heeft vier kinderen en zijn hobby’s zijn fietsen, mountainbiken en muziek spelen. “Ik wil er zijn voor alle burgers van Koksijde en luisteren naar hun noden. Ik wil de mensen weer dichter bij elkaar brengen en opnieuw buiten laten komen. Dat hoeft niet met grote projecten te zijn. Ik wil ook de sportclubs die bezig zijn met jeugdwerking motiveren. En ik wil mee zoeken naar betaalbare woonoplossingen voor jonge gezinnen.”