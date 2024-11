Carlos Vanden Bussche (Team 8670) is nieuw in de gemeenteraad van Koksijde: “Zal het nieuwe beleid de beloftes realiseren?”

Carlos Vanden Bussche (65) studeerde af als bachelor boekhouden/fiscaliteit en werkte 42 jaar bij KBC, waarvan 33 jaar als kantoordirecteur. Hij is gehuwd met Carine Bostoen en vader van Julie en Alexander. Carlos is al twaalf jaar lid van DC VVV, was vroeger voorzitter van het feestcomité Sint-Idesbald en is sinds 2014 voorzitter van Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke. Met 934 voorkeurstemmen zal Carlos zich als eerste opvolger in de plaats van Greta Delie-Suber engageren, vanuit de oppositie. “We zullen zien in welke mate de beloftes van Samen met Sander gerealiseerd worden en of het nieuwe beleid zal afgestemd zijn op de verschillende deelgemeentes. Welke accenten zullen er worden gelegd?”