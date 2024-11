Carlo Dejaegher (LVP, Oostvleteren) is nieuw in de gemeenteraad van Vleteren: “We moeten blijven geloven in de landbouwsector”

Carlo Dejaegher (53) runt samen met zijn vrouw Rosemaryn Snick, een boerderij in de Woestenstraat in Oostvleteren. “Als lid van de milieuraad zet ik me in voor onze omgeving. Mijn hart ligt bij de boerenstiel en ik leef mee met de seizoenen. Het was de eerste keer dat ik mij kandidaat stelde, en ik ben tevreden met de resultaten (223 stemmen, red.). Door onze krachten te bundelen, kunnen we veel bereiken. De landbouw staat voor een moeilijke periode, maar we moeten blijven geloven in onze sector. Boeren zijn essentieel voor onze samenleving. De toekomst van onze jeugd en de werkgelegenheid in onze gemeente zijn van groot belang. Onze gemeente moet leefbaar zijn voor alle inwoners.”