“Blijven zorgen voor elkaar”: Frans Lefevre zet na 36 jaar punt achter politieke loopbaan in Nieuwpoort

Na een indrukwekkende politieke carrière van 36 jaar heeft Frans Lefevre (69) de deur van het stadhuis achter zich dicht getrokken. De man die Nieuwpoort in vele opzichten mee vorm gaf, en vooral bekend staat om zijn lange baard en nog langere staat van dienst, stelde zich niet meer kandidaat bij de verkiezingen.

Frans Lefevre was lange tijd hét gezicht van het sociale beleid in Nieuwpoort. Als voorzitter van het OCMW zette hij zich 24 jaar lang in voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Hij was niet alleen de langstzittende OCMW-voorzitter van Nieuwpoort, maar ook de laatste. Na de verkiezingen van 2018 werden de Vlaamse OCMW’s geïntegreerd in het gemeentebestuur.

Frans Lefevre, geboren in Geluwe op 11 augustus 1955, kwam via een omweg terecht aan de kust. Oorspronkelijk was hij actief in de bouwsector, maar al snel ontdekte hij dat zijn hart elders lag. “Bureauwerk was niets voor mij”, lacht hij. Na zijn legerdienst volgde hij een D-cursus om les te geven, maar het was zijn sociale kant die de bovenhand nam. Via een examen bij de Christelijke Mutualiteit belandde hij in Nieuwpoort, waar hij verantwoordelijk werd voor de uitbetalingen in de Westhoek en de ziekenzorg.

Geen politieke ambitie

Al snel raakte hij ook betrokken in het politieke leven. “Kamiel Vandecasteele heeft me warm gemaakt om mee te doen aan de lokale politiek. Het was 1988, en ze waren bezig de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen samen te stellen”, vertelt Lefevre. “Ik had nooit de ambitie om politicus te worden. Maar ik voelde wel de wil om iets te betekenen voor mensen”, vertelt hij. “Door mijn werk bij CM en mijn betrokkenheid in het sociale leven was het een natuurlijke stap. Ik ben een sociaal mens en was in mijn jeugdjaren actief in de Chiro. Dat groepsgevoel, samen iets kunnen betekenen, zat er al vroeg in.”

“Zorgen voor de zorg: dat is mijn motto”

Zijn eerste jaren in de gemeenteraad beschrijft hij als een ‘enorme leerschool’. In de schaduw van de meerderheid leerde Frans hoe de lokale politiek werkte. “Het was boeiend om te zien hoe we in de minderheid toch invloed konden uitoefenen”, zegt hij. “De raadscommissies waren een alternatief schepencollege tegen toenmalig burgemeester Georges Mommerency en door samen te werken met andere partijen bepaalden we vaak het beleid.”

Het OCMW

“Zorgen voor de zorg”, dat was het motto van Frans Lefevre. In 1994 koos hij bewust voor het OCMW: hij werd voorzitter en zou dat 24 jaar lang blijven. Tijdens die jaren startte hij tal van projecten op zoals de Minder Mobiele Centrale, Zilverpunt, Domino, Mantelhaven, de thuiszorgpremie, de vakantiepremies en het nieuwe woonzorgcentrum. “Sommigen vroegen zich af of we niet te veel deden, maar mijn overtuiging was altijd dat we moesten zorgen voor wie het moeilijk had.” Hij was ook de drijvende kracht achter de uitbouw van het Sociaal Huis. Zijn gedrevenheid kwam ook naar voren bij het sociaal verhuurkantoor, dat hij meer dan twee decennia voorzat. “Het was altijd een uitdaging, maar de voldoening was groot als we mensen konden helpen aan een betaalbare woning.”

In 2018 kwam er een eind aan de zelfstandige OCMW’s. “De inkanteling in de gemeente was een grote verandering. Of het een goede keuze was? De tijd zal het uitwijzen.” Frans benadrukt dat het OCMW veel meer was dan een zakelijke instelling. “We zaten dicht bij de mensen. We bespraken alles in vertrouwelijke zittingen, en er was altijd ruimte voor dialoog en respect. Nu lijken beslissingen meer door administraties te worden genomen.”

Meer rust

Na 36 jaar vond Lefevre het tijd om een punt te zetten achter zijn politieke carrière. “Het was geen gemakkelijke keuze, maar mijn lichaam gaf signalen dat het tijd was voor rust. In overleg met mijn gezin heb ik besloten om te stoppen”, zegt hij. Zijn vrouw Mireille Huyghebaert, met wie hij een zoon Jasper en een dochter Delphine heeft, stond al die jaren aan zijn zijde en ondersteunde hem in zijn drukke leven. Frans blijft sociaal actief. Hij zal zijn vrijwilligerswerk voor de Minder Mobiele Centrale blijven doen en ook tijd maken voor zijn familie, zijn tuin en zijn fiets. “Ik kijk met een warm gevoel terug op wat we hebben bereikt, maar nu is het tijd om het stokje door te geven aan de nieuwe generatie.”

Frans Lefevre mag dan wel de politiek verlaten, zijn nalatenschap zal nog lang voelbaar blijven in Nieuwpoort. “Het is belangrijk dat we blijven zorgen voor elkaar. Dat is de kern van alles wat ik al die jaren gedaan heb.”