Björn Pannecoucke (Vooruit Plus) is nieuw in de gemeenteraad van Oostende: “Vast aanspreekpunt in ontmoetingscentra”

Björn Pannecoucke (46) draait achter de schermen al lang mee bij Vooruit in Oostende. De verantwoordelijke van ouderenzorg/woonzorgcampus Jacky Maes in Bredene, is nu ook met 1.094stemmen verkozen in de gemeenteraad. “Ik ben heel blij dat ik verkozen ben. Ik heb heel wat punten waar ik me voor wil inzetten. Zo zou ik heel graag hebben dat er meer gebeurt voor de zorg, dat het meldpunt ouderen in nood versterkt wordt en dat we ook werken aan preventie om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Er moet ook een andere aanpak komen voor de ontmoetingscentrum met onder meer een vast aanspreekpunt. Rond participatie is er dan weer veel werk met onder meer de herinvoering van de wijkraden.”