Bert Seurynck (N-VA) is nieuw in de gemeenteraad van Torhout: “Een gezonde interesse in de financiële materie”

Bert Seurynck (41) behaalde 328 stemmen. Hij woont met zijn vrouw Stephanie Degrande en hun twee kinderen Daniëlle (13) en Henri (10) in de Heidestraat. Hij is IT-manager in het Lichterveldse productiebedrijf Paneltim en houdt zich voorts op zelfstandige basis bezig met softwareontwikkeling.

“Ik heb een gezonde interesse in de financiële materie van onze stad. Ik hoop dat we vanuit onze partij enkele vernieuwende punten op de agenda van de gemeenteraad zullen kunnen plaatsen. We hadden het hier al over tijdens een N-VA-bestuursvergadering. Ik verwacht de komende jaren meer betrokken te zijn bij de stad waar ik van hou. Ik hoop dat ik de stem kan zijn van de inwoners en het verschil kan maken.”