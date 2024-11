Anneleen Becu (PRO) is nieuw in de gemeenteraad van Moorslede: “Werken aan duurzame gemeente met oog voor jeugd”

Anneleen Becu uit Dadizele was voorzitter van de jeugdraad en speelt krachtbal bij Hoger Op Beitem. Ze is bestuurslid van Davidsfonds. “Ik ben heel blij met mijn 262 voorkeurstemmen. De eerste keer op een lijst is het moeilijk in te schatten welk vertrouwen de burger in je heeft. Maar dit resultaat zorgt ervoor dat ik enthousiast start als gemeenteraadslid. Het helpt dat ik als directeur van het gemeentelijk onderwijs (in Diksmuide, red.) ervaring heb met de materie die op de raad besproken wordt. Ik zal vooral veel lezen en bijleren om de dossiers goed op te volgen. Ik wil werken aan een duurzame gemeente met oog voor jeugd en onderwijs.”