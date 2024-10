Ann Brusseel (Vooruit Plus) is nieuw in de gemeenteraad van Oostende: “Ik ben pas in mei aan de campagne begonnen”

Ann Brusseel (48) is leerkracht en werd als onafhankelijke verkozen bij Vooruit Plus. “Ik ben dankbaar, vereerd en enthousiast. Ik had mijn score niet durven dromen en ben heel vereerd met de 1.073 voorkeurstemmen. Dat was niet evident want ik ben pas in mei aan de campagne begonnen en kwam voor het eerst op in Oostende. En stond dan nog als blauwe op een rode lijst (lacht). Ik zie het zitten om de Oostendenaar te dienen. Mensen kunnen steeds bij me terecht. Ik wil me inzetten voor onderwijs, gelijke kansen, integratie en erfgoed en dicht bij de mensen staan. Ik wacht af hoe ik voor deze ploeg mijn steentje of expertise kan bijdragen.”